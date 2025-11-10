Altının kilogram fiyatı 5 milyon 740 bin liraya yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Standart altının kilogram fiyatı, önceki işlem gününü 5 milyon 624 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 5 milyon 740 bin liraya yükseldi.

YÜZDE 2,1 ARTTI

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 478 bin lira, en yüksek 5 milyon 740 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,1 artışla 5 milyon 740 bin lira oldu.

11,5 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 11 milyar 507 milyon 589 bin 248,74 lira, işlem miktarı ise 2 bin 71,59 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 14 milyar 102 milyon 567 bin 889,49 lira olarak gerçekleşti.