Altının kilogram fiyatı 5 milyon 740 bin liraya yükseldi

- Standart altının kilogram fiyatı, önceki günü 5 milyon 624 bin liradan kapatıp, yüzde 2,1 artışla 5 milyon 740 bin liraya yükseldi.
- Altın piyasasında fiyat, gün içinde en düşük 5 milyon 478 bin lira, en yüksek ise 5 milyon 740 bin lirayı gördü.
- KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 11 milyar 507 milyon 589 bin lira oldu.
Standart altının kilogram fiyatı, önceki işlem gününü 5 milyon 624 bin liradan tamamlamıştı.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 5 milyon 740 bin liraya yükseldi.
YÜZDE 2,1 ARTTI
Altın piyasasında en düşük 5 milyon 478 bin lira, en yüksek 5 milyon 740 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,1 artışla 5 milyon 740 bin lira oldu.
11,5 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 11 milyar 507 milyon 589 bin 248,74 lira, işlem miktarı ise 2 bin 71,59 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 14 milyar 102 milyon 567 bin 889,49 lira olarak gerçekleşti.