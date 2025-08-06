Altının kilogram fiyatı geriledi: 4 milyon 350 bin lira

Altın, çıktığı zirvede inişli çıkışlı seyrini sürdürüyor.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 392 bin liradan tamamlamıştı.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 350 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 430 bin lira seviyeleri görüldü.

Standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,95 azalışla 4 milyon 350 bin liradan kapattı.

İŞLEM HACMİ 4,6 MİLYAR LİRA OLDU

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 664 milyon 458 bin 390,31 lira, işlem miktarı ise 1.066,85 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 872 milyon 840 bin 700,03 lira olarak gerçekleşti.