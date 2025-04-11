Altının kilogramı 3 milyon 989 bin liraya çıktı

AA & Ensonhaber

Ons altın rekora koşarken yurt içindeki altın fiyatları da yükseliş seyrine devam etti.

Haftanın son gününü 3 bin 213 dolardan başlayan ons altın, 3 bin 229,54 dolara ulaşarak rekor tazeledi.

STANDART ALTININ KİLOGRAM FİYATI

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 880 bin liradan tamamlamıştı.

Standart altının kilogram fiyatı, bugün ise 3 milyon 989 bin liraya yükseldi.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasada altın açılış ve kapanış satış fiyatları ise şöyle:

Gram altın: 3 bin 909 liradan 3 bin 950 liraya

Çeyrek altın: 6 bin 630 liradan 6 bin 696 liraya

Cumhuriyet altını: 27 bin 14 liradan 27 bin 289 liraya

Tam altın: 26 bin 523 liradan 26 bin 793 liraya

Yarım altın: 13 bin 247 liradan 13 bin 397 liraya çıktı

GÜNÜN EN YÜKSEK RAKAMI 3 MİLYON 998 BİN LİRA OLDU

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 950 bin lira, en yüksek 3 milyon 998 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,8 artışla 3 milyon 989 bin lira oldu.

1.594,51 KİLOGRAM ALTIN İŞLEM GÖRDÜ

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 304 milyon 62 bin 620,25 lira, işlem miktarı ise 1.594,51 kilogram oldu.

TOPLAM İŞLEM HACMİ: 6,6 MİLYAR LİRADAN FAZLA

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 696 milyon 417 bin 736,47 lira olarak gerçekleşti.