Altının kilogramı 4 milyon 363 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 4 milyon 363 bin liraya çıktı.

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü, haftayı 4 milyon 360 bin liradan tamamlamıştı.

YÜZDE 0,1’LİK ARTIŞ

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 363 bin lira, en yüksek 4 milyon 371 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda yüzde 0,1 artışla 4 milyon 363 bin lira oldu.

TOPLAM İŞLEM HACMİ VE KİLOSU

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 782 milyon 271 bin 221,48 lira, işlem miktarı ise 408,99 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 56 milyon 163 bin 608,62 lira olarak gerçekleşti.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 311 lira

Çeyrek altın: 7 bin 309 lira

Cumhuriyet altını: 29 bin 805 lira

Tam altın: 29 bin 263 lira

Yarım altın: 14 bin 632 lira

Ons altın ise 3 bin 308 dolardan işlem görüyor.