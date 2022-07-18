Piyasalarda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,4 artarak 986 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 986 bin liraya yükseldi.

Yüzde 3,4 artış yaşandı

Altın piyasasında, en düşük 981 bin lira, en yüksek 986 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,4 artarak 986 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 277 milyon 776 bin 324,61 lira, işlem miktarı ise 2.351,64 kilogram oldu.

AA'da yer alan habere göre, tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 323 milyon 684 bin 293,06 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar; İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: