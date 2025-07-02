Altının kilosu yükseldi: 4 milyon 296 bin lira

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 296 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 263 bin 504,5 lira, en yüksek 4 milyon 296 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 4 milyon 296 bin lira oldu.

STANDART ALTININ KİLOGRAMI

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 286 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 206 milyon 754 bin 218,10 lira, işlem miktarı ise 282,19 kilogram oldu.

TOPLAM İŞLEM HACMİ

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 235 milyon 508 bin 238,54 lira olarak gerçekleşti.