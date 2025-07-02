Enflasyon öncesi piyasalar yatay seyrediyor: Dolar, altın ve Borsa verileri

Yarın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran ayı enflasyonu açıklanacak.

Bu oran, emekli ve memur maaşlarına ve sosyal yardımlara son şeklini verecek.

Bu aşamada piyasalara bakıldığında Borsa İstanbul'da yüksek seyir göze çarpıyor.

BORSA İSTANBUL 10.000 PUANI GEÇTİ

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,33 değer kazanarak 10.080,35 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi bugüne yüzde 0,23 yükselişle 10.103,74 puandan başladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışının yüzde 0,2 altında 11.920,00 puanda işlem gördü.

ONS ALTIN YÜKSELDİ

Zayıflayan dolar ve gerileyen tahvil faizleri ile alternatif maliyeti azalan altının ons fiyatı, dün yüzde 1,1 yükselişle 3 bin 339 dolara çıkarken şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 3 bin 340 dolarda bulunuyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 269 lira

Çeyrek altın: 7 bin 240 lira

Cumhuriyet altını: 29 bin 494 lira

Tam altın: 28 bin 958 lira

Yarım altın: 14 bin 479 lira

REKOR ALTIN FİYATLARI

Ons altın: 3 bin 500 dolar

Gram altın: 4 bin 300 lira

DÖVİZ

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselişle 39,8370'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 39,8419'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi şu sıralarda yatay seyirle 96,7 seviyesinde.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 39,8419 lira

Euro: 47,1934

Sterlin: 54,8375

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin, güne yüzde 0,14 ve 145 dolar düşüşle 106 bin 751,8 dolarla başladı.

Bitcoin, günün ilk saatlerinde ise 125,7 dolar artışla 107 bin 22,5 dolara kadar yükseldi.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 düşüşle 66,9 dolara geriledi.