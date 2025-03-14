Altının ons fiyatı rekor yeniledi, gözünü 3 bin dolara dikti

AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif gümrük vergisi politikasının sonuçlarına ilişkin endişeler ve jeopolitik risklerle artan belirsizlik, altının ons fiyatını rekor seviyeye taşıdı.

Bugün "Güvenli liman" varlıklardan olan altının ons fiyatı yüzde 1,7 artışla 2 bin 979,90 dolara ulaşarak rekor tazeledi.

Böylece, değerli metalin ons fiyatı 3 bin dolara yaklaştı.

ONS ALTIN YENİ YILA 2 BİN 620 DOLARLA BAŞLAMIŞTI

Yeni yılın ilk gününe 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu, yılın başından bu yana yaklaşık 358 dolar değer kazanırken, bu yıl 12 kez rekor yeniledi.

Altının ons fiyatı geçen yıl yüzde 27 yükselirken, bu yıl da yüzde 14 artış gösterdi.

ABD'de Donald Trump'ın ocakta başkanlık görevine başlamasından bu yana altının ons fiyatının yaklaşık yüzde 10 değer kazanması dikkati çekti.

ALTININ DEĞERİNİ ARTIRAN NEDENLER

1. GÜMRÜK TARİFESİ ALTININ ATEŞİNİ ARTIRDI

Bu dönemde Trump'ın gümrük tarifesi politikası altın piyasasındaki en güçlü fiyat etkenlerinden biri oldu.

2. JEOPOLİTİK GERGİNLİKLER ALTINA YARADI

Jeopolitik ve ekonomik gerginliklerin ortasında, ABD Başkanı Trump’ın agresif gümrük vergisi politikasına ilişkin endişeler güvenli limana ilgiyi artırdı

3. FED'İN FAİZ POLİTİKASININ BELİRSİZLİĞİ

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını gevşeteceği yönündeki beklentilerin, güvenli bir liman olarak altına olan talebi artırdığı ifade ediliyor.

4. UKRAYNA'DA ATEŞKES GİRİŞİMİ SONUÇSUZ KALDI

Bu arada, bazı analistler de Ukrayna'daki savaşta ateşkes sağlama çabalarında ilerleme kaydedilememesinin ardından finans piyasalarında güvenli limanlara talebin arttığını da belirtiyor.

5. MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMINA YÖNELDİ

Jeopolitik belirsizlik ortamında, merkez bankalarının altın alımlarının da altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediği değerlendiriliyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI:

Cumhuriyet altını tarihinde ilk kez 24 bin lirayı geçti.

Gram altın 3 bin 520 lira

Çeyrek altın: 5 bin 968 lira

Cumhuriyet altını: 24 bin 316 lira

Tam altın: 23 bin 866 lira

Yarım altın: 11 bin 933 lira