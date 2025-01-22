Altının ons fiyatı yeni rekora doğru yol aldı

AA

Altın, küresel çalkantılarda "güvenli liman" vasfı ile artışa geçiyor.

Şu anda da dünyada altın fiyatlarını destekleyecek bir ortam yaşanıyor.

ABD’de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın neden olduğu belirsizliklerin yanı sıra merkez bankalarının alımları altının ons fiyatını yeniden 2 bin 755 doların üzerine çıkararak, rekor seviyeye yaklaştırdı.

Güvenli liman varlıklardan olan altın, jeopolitik risklerin yanında hem artan belirsizlik hem de dünya genelinde faiz oranlarının ekonomide durgunluk endişesiyle düşeceğine ilişkin değerlendirmelerle yükseliş eğilimine devam ediyor.

ALTININ ONSU 22 GÜNDE 125 DOLAR KAZANDIRDI

Yeni yılın ilk gününe 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu yıl başından bu yana yaklaşık 125 dolar değer kazanırken, değerli metal Ekim 2024’teki 2 bin 790 dolarlık rekor seviyesine yaklaşıyor.

Altının ons fiyatı, sabah saatlerinde 2 bin 758 dolara yükseldikten sonra TSİ 12.20'de önceki kapanışın yüzde 0,36 üzerinde 2 bin 754 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altının bu performansında, merkez bankalarının altın alımları ve merkez bankalarının sıkı para politikasından dönüşünün devam edeceğine ilişkin değerlendirmeler de etkili oluyor.

"ALTINA OLAN TALEP ARTTI"

Hindistan ve Çin'deki özel yatırımcıların da başka yatırım fırsatlarının olmaması nedeniyle büyük miktarlarda altın satın aldığını aktaran analistler, Hindistan'ın altın üzerindeki ithalat vergilerini düşürmesinin altına olan talebin artmasına yol açtığını belirtti.

Bazı analistlere göre ABD'nin finansal istikrarına duyulan güvenin azalmasıyla birçok yatırımcı tahvilden ziyade altına yatırım yapmayı tercih ediyor.

ÇİN, ALTIN ALIMINI SÜRDÜRDÜ

Bu arada Çin Merkez Bankası, Kasım 2024’ten beri yaklaşık 15 ton altın satın alırken, bu alımlar da altının ons fiyatını yukarı yönlü destekliyor.