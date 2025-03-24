Altının onsunun yıl sonunda 3 bin 500 dolara yükselmesi bekleniyor

AA

Altının ons fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif tarife politikalarına ilişkin endişeler ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle geçen hafta 3 bin 57 dolarla rekor kırdı.

Bugün güne 3 bin 33 dolardan başlayan altının ons fiyatı, şimdi 3 bin 29 dolardan işlem görüyor.

GÜVENLİ LİMAN

ABD ile Rusya arasında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik gerçekleştirilen temaslar sınırlı da olsa iyimserlik yaratırken, İsrail'in Orta Doğu'daki saldırganlığını artırmaya devam etmesi güvenli liman talebini yükseltti.

JEOPOLİTİK GERGİNLİKLER SÜRÜYOR

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerine yoğun hava saldırıları düzenledi. Bu operasyonlar, iki aydır devam eden ateşkesin sona ermesiyle başladı. Aynı zamanda ABD ordusu da Kızıldeniz'deki nakliye yollarına yönelik tehditleri gerekçe göstererek Yemen'deki Husilere hava saldırıları düzenledi.

Trump ayrıca Yemen'deki Husilere yönelik saldırıların, Kızıldeniz'deki gemilere yapılan tehditler sona erene kadar süreceğini açıkladı.

ALTININ ONSU GEÇEN HAFTA YENİ BİR REKOR KIRDI

Altının ons fiyatı, ABD Başkanı Trump'ın agresif tarife politikalarına ilişkin endişeler ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle geçen hafta 3 bin 57 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ALTIN FİYAT BEKLENTİSİ 3 BİN 500 DOLARA ÇIKTI

Citi Research, güçlü fiziki talep ve artan ETF yatırımlarını gerekçe göstererek gelecek üç ay için altın fiyat hedefini 3 bin dolardan 3 bin 200 dolara yükseltti. Banka, "boğa senaryosu"nda ise ABD ekonomisinde olası bir sert iniş ya da stagflasyon endişelerinin güvenli liman talebini artırabileceğini belirterek, yıl sonuna kadar altının 3 bin 500 dolara ulaşabileceği öngörüsünde bulundu.

Bu gelişmelerin etkisiyle ons bazında fiyatlar, geçen hafta altında yüzde 1,3 ve platinde yüzde 3,4 artarken, gümüşte yüzde 2,2, paladyumda yüzde 0,6 azaldı.