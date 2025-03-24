Piyasalar haftanın ilk gününe hareketli başladı! 24 Mart'ta altın ve döviz fiyatları

Haber Merkezi

Ons altın geçen hafta 3 bin 57,31 dolarla rekor kırmıştı. Gram altın ise tarihinde ilk kez 4 bin lirayı aşmıştı.

Altının ons fiyatı cuma gününü yüzde 0,7 düşüşle 3 bin 24 dolardan tamamlarken, şu sıralarda ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 3 bin 22 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI

Yurt içinde altın fiyatları ise şöyle:

Gram altın: 3 bin 693 lira

Çeyrek altın: 6 bin 263 lira

Cumhuriyet altını: 25 bin 520 lira

Tam altın: 25 bin 55 lira

Yarım altın: 12 bin 528 lira

DÖVİZ

Dolar/TL, cuma günü yatay seyirle 37,8306'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,5 artışla 38,0185 seviyesinden işlem görüyor.

Serbest piyasada açılışın ardından döviz fiyatlarına bakıldığında ise rakamlar şöyle:

Dolar: 38,0185 lira

Euro: 41,3830 lira

Sterlin: 49,4751 lira

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 7,81 değer kaybederek 9.044,64 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul, geçtiğimiz hafta yaşanan sert satışların ardından yeni haftaya pozitif başladı. Açığa satış işlemlerinin yasaklanması ve pay geri alım programlarının kolaylaştırılması sonrası BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,35 artışla 9 bin 167 puandan giriş yaptı.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,4 azalışla 71,4 dolar seviyesinde bulunuyor.

BITCOIN

Kripto paralar içinde en gazla işlem hacmine sahip olan Bitcoin, yüzde 3,28 ve 2 bin 762 dolar artışla 87 bin 3,4 dolara yükseldi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "terör" ve "yolsuzluk" konulu iki ayrı soruşturma kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, 22 Mart akşamı çıkarıldığı mahkemede, 23 Mart günü öğlen saatlerinde tutuklandı.

“İhaleye fesat, kişisel verileri kaydetme, rüşvet ve örgüt kurma” suçlamasıyla tutuklanan İmamoğlu, "kent uzlaşısı" kapsamındaki "terör" soruşturmasından ise adli kontrol kararı olmaksızın serbest bırakıldı.

Bu yaşanan gelişmeler piyasaya olumsuz yansıdı ve başta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasanın ateşini düşürmek için birçok tedbiri üst üste açıkladı.

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