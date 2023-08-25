Amaç zihinsel engellilerin istihdamı! Korumalı iş yerlerine 1 milyon 34 bin lira ödenek Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı korumalı iş yerlerine yapılan ödenek ile ilgili bilgi verdi. 2022'de zihinsel ve ruhsal engelli bireyleri çalıştıran iş yerlerine 1 milyon 34 bin lira ödenirken, 2023'de her bir engelli çalışan için aylık 2 bin 811 lira ödendiğinin bilgisi verildi.

AA

Devlet, engelli istihdam imkanlarının artırılması önceliyor.

Engelli vatandaşların, üretken ve bağımsız bireyler olarak toplumsal hayata katılımını desteklemek için, 2016'da korumalı iş yerleri modelinin hayata geçirildi.

Geçen yıl zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşların özel sektörde istihdamını desteklemek amacıyla korumalı iş yerlerine 1 milyon 34 bin lira ödenek aktarıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, engellilerin istihdam imkanlarını artıracak çalışmaları aktardı.

"Çalışma ortamları engellilerin ihtiyaçlarına göre özel olarak düzenleniyor"

Göktaş, Bakanlığın sadece mali olarak değil teknik açıdan da desteklediği, çalışma ortamlarının engellilerin ihtiyaçlarına göre özel olarak düzenlendiği korumalı iş yerlerinde en az yüzde 40 oranında zihinsel veya ruhsal engelli bireylerin çalışabildiğini bildirdi.

"5 engelli bireyi istihdam edilmesi şartı var"

Söz konusu iş yerlerinin devlet desteği alabilmesi için belirtilen özelliklere sahip asgari 5 engelli bireyi istihdam etmesi gerekiyor.

Bakan Göktaş, modelle ilgili şu bilgileri paylaştı:

Korumalı iş yerleri, zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşlarımızın özel sektör ile işbirliğinde ilgi, yetenek ve becerilerine odaklanarak istihdam edilmelerini ve uzun süreli iş hayatında kalmalarını sağlıyor. En az 5 zihinsel veya ruhsal engelli bireyin çalıştığı ve engelli bireylerin sayısının toplam çalışan sayısına oranı yüzde 50'den az olmayan iş yerinin işvereni, korumalı iş yeri statüsünü kazanmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunabiliyor.

Her bir engelli çalışan için aylık 2 bin 811 lira

Bakanlık olarak 2022'de korumalı iş yerlerine her bir engelli çalışan için aylık 1.840 lira destek sağlarken, 2023'te bu desteği 2 bin 811 liraya yükselttiklerini belirten Göktaş, şu değerlendirmede bulundu:

Bugüne kadar toplam 3 milyon 965 bin lira destek verildi