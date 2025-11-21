Amasya'daki Yalıboyu evleri turist çekiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Amasya, Yeşilırmak kıyısında sıralanan Yalıboyu Evleri ile turist çekiyor.

Birçok Osmanlı şehzadesinin ilk eğitimini aldığı ve devlet yönetimini öğrendiği yer olması dolayısıyla "şehzadeler şehri" olarak bilinen Amasya'daki Yalıboyu Evleri'nin Yeşilırmak'a yansıması güzel görüntüler oluşturdu.

"ŞEHZADELER ŞEHRİ"

Kültür turizminin önemli merkezleri arasında bulunan ve "şehzadeler şehri" adıyla anılan Amasya; UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Harşena Dağı ile Pontus Kral Kaya Mezarları, müzeleri, bimarhanesi, Sultan 2. Bayezid Külliyesi, Kızlar Sarayı, tarih kokan otantik sokakları ile 8 bin 500 yıllık tarihi değerlerini barındırıyor.

YEŞİLIRMAK KENTİN ORTASINDAN GEÇİYOR

Kentin ortasından geçen Yeşilırmak'ın iki yakasında sıralanan Yalıboyu Evleri de ziyaretçilere ilgi çekici bir atmosfer sunuyor.

TARİHİ SURLARIN ÜZERİNDEKİ EVLER

Tarihi sur duvarları üzerine, ahşap çatkı arası ve kerpiç dolgulu olarak inşa edilen evlere vuran güneş, Yalıboyu Evleri'nin silüetinin Yeşilırmak'ın sularına yansımasına sebep oldu.