Anadolu Grubu’nda Tuncay Özilhan dönemi sona eriyor

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Bir büyük grupta daha değişim...

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Güler Sabancı, 21 yılın ardından görevinden ayrıldığını duyurdu.

ÖZİLHAN GÖREVİNİ BIRAKIYOR

Bu ayrılığın ardından 2007 yılından bu yana Anadolu Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapan Anadolu Efes Spor Kulübü'nün de başında bulunan Tuncay Özilhan'ın da haziran ayında görevi bırakacağı belirtildi.

Kuruculardan Kamil Yazıcı’dan bayrağı devralan Özilhan, grubun globalleşmesine çok büyük katkı yaptı.

Özilhan, önümüzdeki haziran ayında başkanlık koltuğunu devretmeye hazırlanıyor.

YAZICI AİLESİ'NE GEÇECEK

Yeni başkan ise Yazıcı Ailesi’nden olacak. Yani Özilhan Ailesi’ne 2007 yılında geçen başkanlık tekrar Yazıcı Ailesi’ne dönecek.

Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan'ın haberine göre, kulislerde yeni başkanın hali hazırda başkan vekilliği görevini yürüten Kamil Süleyman Yazıcı’nın olacağı konuşuluyor.

Tuncay Özilhan’ın oğlu İzzet Özilhan’ın da Başkan Vekili olacağı ifade ediliyor.

TÜSİAD ONURSAL BAŞKANI

TÜSİAD Onursal Başkanlığı görevini de yürüten Özilhan, Güler Sabancı ile birlikte çalışmışlardı.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK GRUPLARINDAN BİRİ KONUMUNDA

Anadolu Grubu alkol, meşrubat, perakende, tarım, otomotiv, kırtasiye, enerji ve sağlık olmak üzere sekiz sektörde faaliyet gösteriyor.

Grup 20 ülkede 80’i aşkın şirket, yaklaşık 100 üretim tesisi, 6 Ar-Ge merkezi ve 100 bin kişilik istihdam kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük gruplarından biri konumunda bulunuyor.

Grubun 2024 yılı konsolide satışları ise 563,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Anadolu Efes Spor Kulübü’nün de başında bulunan Tuncay Özilhan, iş dünyasının yanı sıra spor camiasında da etkin rol üstleniyor.

75 YILLIK ORTAKLIKTAN GLOBAL BİR YAPIYA

1949 yılında Tarlabaşı’nda bir bakkal dükkanı işleten İzzet Özilhan ile askerliğini yapmak üzere Aksaray’dan İstanbul’a gelen Kamil Yazıcı’nın tesadüfen başlayan dostlukları, 1950 yılında ortaklığa dönüştü.

Bu ortaklık, bugün 20 ülkede faaliyet gösteren, 80’den fazla şirketi, 100’e yakın üretim tesisi ve 100 bin çalışanıyla sekiz sektörde hizmet sunan global bir yapıya evrildi.

Grubun 2024 yılı konsolide satışları 563,8 milyar TL oldu.