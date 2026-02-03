Anadolu Isuzu, Eskişehir’in toplu taşıma filosunu güçlendirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, şehir içi toplu taşımada modern ve sürdürülebilir çözümler sunma hedefi doğrultusunda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi filosunu 25 adet NovoCiti Life otobüsle güçlendirdi.

Teslimatlar, “2026 Eskişehir Yılı” kapsamında düzenlenen özel bir törenle gerçekleştirildi.

TESLİM TÖRENİNE GENİŞ KATILIM

Düzenlenen törene Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanı Oğuz Özkara ile Anadolu Isuzu Yurtiçi Otobüs Satış Müdürü Murat Küçük, Bayi Kanalı Yöneticisi Emin Günışık ve Bayi Kanalı Sorumlusu Hasan Aydın katıldı.

KONFOR, GÜVENLİK VE YERLİ ÜRETİM VURGUSU

Törende konuşan Anadolu Isuzu Yurtiçi Satış Müdürü Murat Küçük, otomatik şanzımanlı NovoCiti Life araçlarının Eskişehir’de daha konforlu, güvenli ve kaliteli bir ulaşım deneyimi sunacağını söyledi. Küçük, Anadolu Isuzu’nun 42 yıllık tecrübesiyle Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen ve Gebze Şekerpınar tesislerinde üretilen NovoCiti Life’ın, yurt içi ve uluslararası pazarlarda “En İyi Tasarım” ödülüne layık görüldüğünü hatırlattı.

Alçak tabanlı yapısı, engelli erişimine uygun tasarımı, GSR regülasyonlarıyla uyumu ve Türkiye’de ilk kez uygulanan 112 acil servis entegrasyonlu kapalı devre kamera sistemiyle araçların güvenlik ve erişilebilirlikte öne çıktığını vurguladı.

ŞEHİR İÇİ ULAŞIMDA YENİ STANDART

Sekiz metre uzunluğuyla yeni bir segmentte konumlanan NovoCiti Life, dar sokaklara sahip şehirler için pratik bir çözüm sunuyor. Arka bölümde yer alan FPT üretimi NEF4 motoru 186 beygir güç ve 680 Nm tork üreten araç, çevre dostu yapısıyla dikkat çekiyor.

Geniş iç hacmi, alçak taban tasarımı ve erişilebilirlik odaklı özellikleriyle NovoCiti Life, Eskişehir’de toplu taşımada konforu artırırken yaşlı ve engelli bireylerin şehir yaşamına daha aktif katılımına katkı sağlıyor.