Ankara ile Sivas arası hızlı trenle 2 saate düşüyor Yarın hizmete açılacak Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile iki şehir arasında demiryolu ile 12 saat olan seyahat süresi 2 saate inecek.

AA

Türkiye'nin ulaşımda vizyon projelerine biri daha ekleniyor.

Ankara ile Sivas arasında demiryolu ile 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indirecek Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı da yarın hizmete açılacak.

Üç ili doğrudan ilgilendiren hatla Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'taki 1,4 milyon vatandaş konforlu ve ekonomik seyahat imkanına kavuşacak.

Türkiye, yüksek hızlı tren teknolojisiyle 2009 yılında Ankara-Eskişehir Hattı'nın işletmeye alınması ile tanıştı.

Daha sonra bu hattı 2011 yılında Ankara-Konya, 2013 yılında Eskişehir-Konya, 2014 yılında Ankara-İstanbul ve Konya-İstanbul hatlarının devreye alınması takip etti.

Son olarak 2022 yılı ocak ayında Konya-Karaman Hattı da hizmete sunuldu.