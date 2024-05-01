2023'te 10 milyon cihaza kötü amaçlı yazılım bulaştı: İşte korunmanın yolları Kaspersky, 2023 yılında 10 milyon cihaza kötü amaçlı yazılım bulaştığını açıkladı. Peki bu zararlı yazılımlardan nasıl korunabiliriz? Gelin bu sorunun cevabına yakından bakalım.

ensonhaber.com

Koronavirüs pandemisi nedeniyle artan internet kullanımı, siber korsanları da harekete geçirmiş ve geçtiğimiz yıllarda yapılan siber saldırıların sayısı rekor kırmıştı.

Bilgisayar korsanları, tahmin edebileceğiniz gibi bu zararlı yazılımları yaymak için en çok kullanıcısı olan servisleri tercih ediyor.

Dünyanın en popüler siber güvenlik şirketlerinden Kaspersky, siber saldırıların son üç yılda 6 kattan fazla arttığını söylüyor.

2023'te 10 milyon cihaza zararlı yazılım bulaştı

Paylaşılan verilere göre, geçtiğimiz yıl boyunca en az 10 milyon cihaza kötü amaçlı yazılım bulaştı.

Tahminlere göre 2024 yılında en az 16 milyon cihaza kötü amaçlı yazılım bulaşacak. Bu nedenle, kendimizi korumak her zamankinden daha da önemli hale gelecek.

Kaspersky tarafından yapılan araştırmalar, internet sitelerinin de artık güvenli olmadığını gösteriyor.

Yapılan araştırmaya göre, son 5 yılda 443 bin adet internet sitesi ele geçirildi. Bunların büyük bölümü ".com" alan adına sahip.

Siber saldırılardan korunmak için neler yapmalıyız

Alacağınız bazı önlemler, siber saldırı ve zararlı yazılım bulaşma riskini en aza indirebilir. İşte bu önlemlerden bazıları:

Güçlü şifreler kullanın:

En az 12 karakterden oluşan karmaşık şifreler oluşturun.

Büyük harfler, küçük harfler, rakamlar ve özel karakterler içermesi için çaba gösterin.

Şifrelerinizi düzenli olarak değiştirin ve aynı şifreyi birden fazla hesapta kullanmayın.

Güvenlik yazılımları kullanın:

Güvenlik yazılımlarınızı düzenli olarak güncelleyin.

Antivirüs programları, anti-malware yazılımları ve güvenlik duvarı gibi araçlar kullanarak cihazlarınızı koruyun.

Etkin koruma sağlamak için otomatik taramaları ve güncellemeleri etkinleştirin.

Phishing saldırılarına karşı bilinçlenin:

Tanımadığınız kişilerden gelen e-posta eklerini veya bağlantılarını tıklamaktan kaçının.

Güvenilir olmayan web sitelerinden veya kaynaklardan gelen taleplere dikkat edin.

Kişisel veya finansal bilgilerinizi asla güvenilmeyen kaynaklarla paylaşmayın.

Yazılım güncellemelerini mutlaka yapın:

İşletim sistemi, uygulama ve güvenlik yazılımlarınızı düzenli olarak güncelleyin.

Güncellemeler, yeni güvenlik yamalarını içerir ve cihazınızı saldırılara karşı daha dayanıklı hale getirir.

Veri yedeklemesi yapın:

Önemli verilerinizi güvenli bir yerde yedekleyin.

Yedeklemelerinizi düzenli olarak kontrol edin ve güncel tutun.

Veri kaybı durumunda, yedeklerinizden verilerinizi geri yükleyebilirsiniz.

Güvenilir internet bağlantısı kullanın:

Halka açık Wi-Fi ağları gibi güvensiz ağlardan kaçının.

Hassas işlemler için VPN (Sanal Özel Ağ) kullanarak güvenli bir bağlantı sağlayın.

Tarayıcınızda HTTPS'yi ve güvenli bağlantı sembolünü arayarak güvenli siteleri belirleyin.

İyi bir şifre yönetimi uygulayın:

Şifrelerinizi güvenli bir şekilde saklayın. Kağıt tabanlı yöntemler veya güvenli şifre yöneticileri kullanabilirsiniz.

Kullanıcı adları ve şifrelerle ilgili notlar veya belgeleri güvenli bir şekilde saklayın ve erişimini kısıtlayın.

İki faktörlü kimlik doğrulama gibi ek güvenlik önlemleri kullanarak hesaplarınızı koruyun.