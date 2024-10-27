Ankara, turizmi direk uçuşlarla 12 aya yaymak istiyor

AA



Turistlerin Ankara'ya ulaşmak için başka şehirlerde inip, uzun mesafe kat etmek zorunda kaldığı gündeme getirilerek, turizmciler tarafından direk uçuşların artırılması talebi dillendirildi.

Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD​​​​​​​) İç Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Esengil, Ankara turizminin gelişmesi için atılabilecek adımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ankara'da turizmin ciddi bir dönüşümden geçmesi gerektiğine işaret eden Esengil, "Şehrin bu alanda yapısal bir değişime ihtiyacı var. Ankara turizminin ülke ekonomisine katkısı daha fazla olabilir. Bunun için gereken dönüşüm politikaları uygulanmalı." diye konuştu.

"AKDENİZ BÖLGESİ'NDE REKABET ARTIYOR"

Dünyadaki turizm trendlerinin yakından takip edilmesi gerektiğini dile getiren Esengil, şu ifadeleri kullandı:

Akdeniz Bölgesi'nde artan rekabete yakında Basra Körfezi ve Kızıldeniz de eklenecek. Bu bölgedeki büyük rekabette Türkiye'nin öne çıkması için Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un ortaya koyduğu vizyonu destekliyoruz.

ALTERNATİF TURİZM MODELLERİ

Esengil, turizmin daha geniş bir tabana yayılması için alternatif turizm modellerine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, yatırımların çeşitlendirilmesinin ve yeni finansman modellerinin kullanılmasının, sektördeki büyümeyi tetikleyeceğini söyledi.

"ANKARA TURİZMİNİ YILIN 12 AYINA YAYMALI"

Bu süreçte yerli otel zincirlerinin de uluslararası pazarda daha fazla görünür olması gerektiğine işaret eden Esengil, şunları kaydetti: