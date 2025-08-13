Ankara'da gıda denetimlerinde 320 bin etiket ele geçirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara Yenimahalle'de gerçekleştirilen denetimlerde ele geçirilen satışı yasak meddelere el koydu.

Bakanlık, tespit edilen bozulmuş, niteliği değiştirilmiş ve izlenebilirliği olmayan gıda ürünleri ile etiketsiz ürünlerin incelenerek gerekli işlemlerin başlatıldığı açıkladı.

Vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için denetimlere durmaksızın devam edildiği vurgulanan açıklamada; 23 bin 919 kilogram gıda maddesi, 2 bin litre sıvı gıda ve 320 bin gıda etiketinin ele geçirildiğini bildirildi.

23 BİN 919 KİLO GIDA MADDESİ, 2 BİN LİTRE SIVI GIDA, 320 BİN GIDA ETİKETİ

Halk sağlığını tehdit eden gıdalara karşı denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtilen açıklamada, "Ankara Yenimahalle'de gıda kontrol görevlilerimiz ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli şekilde gerçekleştirilen denetimlerde, 23 bin 919 kilogram gıda maddesi, 2 bin litre sıvı gıda, 320 bin gıda etiketi ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.