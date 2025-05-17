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AA

Ankara'daki toptancılar sitesinde, süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı yapan 39 işletmeye eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Denetimler sonucu; tüketici sağlığını tehlikeye düşüren içeriğe sahip 40 ton ürünün satışı engellendi.

ANKARA'DA TOPTANCILAR SİTESİNE DENETİM

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı mesajında, Ankara'daki toptancılar sitesinde yer alan işletmelere denetim gerçekleştirildiğini söyledi.

40 TON ÜRÜNÜN SATIŞI ENGELLENDİ

39 işletmede; insan sağlığını tehdit eden içeriğe sahip 40 ton ürünün satışı engellendi.

Denetimlerde; tüketici sağlığını tehlikeye düşüren durumlar, taklit ve tağşiş hususlarının araştırılmasının yanı sıra ürünlerin ilgili mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

-Etiket bilgisi eksikliği-yanlışlığı,

-İzlenebilirliğin sağlanamaması,

-Bozulmuş-küflenmiş ürünlerin satışa sunulması,

-Uygunsuz depolama koşulları .

40 YASAL İŞLEM UYGULANDI

Denetimlerde; kanuna aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere toplam 40 yasal işlem uygulandı.

39 İŞLETMEYE EŞ ZAMANLI DENETİM

Yumaklı, "Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya erişimi en büyük önceliğimiz. Ankara’daki toptancılar sitesinde, süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı yapan 39 işletmeye eş zamanlı denetim gerçekleştirdik." dedi.

Güvenilir gıda için denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.