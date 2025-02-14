Ankara’da personel servisinde et taşınan zincir markete 1,3 milyon lira ceza

DHA

Ankara'da bir zincir markete ait personel minibüsünde yerde ve koltukların üzerinde uygunsuz koşullarda et taşınırken çekilen video, sosyal medyada paylaşıldı.

Tepki çeken görüntüler üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Personel servisi olarak kullanılan personel minibüsünde uygunsuz koşullarda et taşınan zincir markete yönelik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldı.

ZİNCİR MARKETİN TÜM ŞUBELERİ DENETLENDİ

Ayrıca söz konusu zincir marketin şubelerinde denetim yapıldı.

İnceleme ve denetimler sonucunda 1 milyon 305 bin 242 lira para cezası uygulandı.

TOPLAMDA 1 MİLYON 305 BİN 242 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle: