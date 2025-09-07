Ankara'da simide zam: 20 lira oldu

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, Ankara'da simidin pazartesiden itibaren 20 liradan satışa sunulacağını açıkladı.

15 LİRADAN 20 LİRAYA ÇIKTI

Delibaş, "Geçen yıl temmuz ayında simidin 15 lira olmasını bir özür ile açıklamıştık. Maalesef ki her şeye zam geldiği gibi simide de zam geldi. Pazartesinden itibaren simit 20 liradan satışa sunulacaktır." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ VE ÜRETİCİ KARŞI KARŞIYA

Vatandaşlar, simit fiyatına yapılan zamma tepki gösterirken simit üreticisi de artan maliyetlere dikkat çekti.

Üretici, "Simidin maliyeti çok büyük. Şu anda kurtarmıyor. İşçi de yetişmiyor, eski ustalar ile çalışıyoruz. Hayat pahalılığından ve ekonomik sıkıntılardan dolayı simit bu durumda. Zaten un aldı başını gidiyor. Buğday ucuz ama un pahalı." şeklinde konuştu.