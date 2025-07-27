Ankara'nın toplam ihracatındaki payı arttı



Ankara Sanayi Odası (ASO), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerini baz alınarak "2025 Yılı İlk 6 ay İhracat Verileri Değerlendirme Raporu" hazırlandı.

Buna göre, Türkiye'de sanayi sektörü ihracatı, toplam ihracatın üzerinde büyüme sergiledi.

Bu dönemde toplam ihracat yüzde 4,1 artışla 131,4 milyar dolar olurken, sanayi sektörünün ihracatı yüzde 5,8 artışla 93,5 milyar dolara yükseldi.

İhracatın sektörel dağılımında da sanayi yüzde 82'lik payla ana sürükleyici konumunu sürdürdü.

Tarım ve madencilik sektörleri sırasıyla yüzde 0,6 ve 0,9'luk artış oranlarıyla ihracata katkı sağladı.

İHRACATTAKİ PAYI YÜKSELDİ

Ankara'nın ülke ihracatındaki payı 2021'in ilk 6 ayında yüzde 4,2 iken, 2025'in aynı döneminde yüzde 5,4'e yükseldi.

Rapora göre, mevcut eğilimin sürmesi halinde, Ankara'nın toplam ihracatındaki yüksek teknoloji payının yüzde 13 seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'DE 4. SIRADA

Ankara'nın söz konusu dönemde ihracatı yüzde 11,2 artışla 7,1 milyar dolara yükselirken Ankara, Türkiye genelinde 4'üncü sıraya yerleşti.

TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ AĞIRLIKLI

Başkent'in ihracatındaki artışta, yüksek katma değerli ve ileri teknoloji yoğun sektörlerdeki üretim kapasitesi artışı doğrudan etkili oldu.

"İllerin Teknolojik Gelişmişlik Endeksi ASO-İLTEK 2024" sonuçlarına göre ilk sırada yer alan Ankara, ihracatta teknoloji düzeyinde de öncü konumunu korudu.

KONGO'YA İHRACAT

Başkentin ihracatında en yüksek artış, yüzde 2775,9'la Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne yapılan dış satımda gerçekleşti.

Bunu yüzde 458,6 ile Slovakya takip etti. Bu kapsamda Ankara'nın ihracat pazarlarında coğrafi çeşitliliğini artırması dikkati çekti.

HANGİ SEKTÖRLER ÖNE ÇIKTI?

Sektörel bazda incelendiğinde de makine ve aksamları ile otomotiv sektörleri toplam ihracatta en yüksek payı aldı.

Elektrik ve elektronik, hazır giyim ve konfeksiyon, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörlerinin ihracatının arttığı görüldü. İklimlendirme sanayisi, makine ve kimyevi maddeler ile mamulleri gibi bazı yüksek hacimli sektörlerde ise düşüş kaydedildi.

Türkiye'nin ihracatı yapısal olarak sanayi ağırlıklı karakterini sürdürürken, Ankara özelinde ise ileri teknoloji, sektörel çeşitlilik, coğrafi açılım öne çıktı.

Bu eğilimin sürdürülebilirliği açısından kamu desteklerinin stratejik sektörlere yönlendirilmesinin ve ihracatçı firmaların AR-GE, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm süreçlerine entegrasyonu kritik önemde bulunuyor.