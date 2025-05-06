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AA

Gelişen 8 Ülke (D-8) Turizm Bakanları Toplantısı, Mısır'ın başkenti Kahire'de yapıldı.

Toplantıda, "D8 Yılın Turizm Şehri Ödülü'nün Resmi İlanı ve Açıklaması" dolayısıyla ayrı oturum düzenlendi.

Antalya, D8 Yılın Turizm Şehri Ödülü'nü aldı.

Böylece Antalya, D8 teşkilatının ilk "Yılın Turizm Şehri" olarak tarihe geçti.

ÖDÜL MEHMET NURİ ERSOY'A TAKDİM EDİLDİ

Toplantıya ev sahipliği yapan Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Sherif Fathi, oturumda, Antalya'nın D8 Yılın Turizm Şehri Ödülü'ne layık görülmesinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a özel bir ödül takdim etti.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın ödülünü alırken, "Bu bizim için sadece büyük bir onur değil, aynı zamanda Antalya'nın eşsiz doğal güzellikleri, zengin kültürel mirası ve modern turizm altyapısının bir takdiridir." değerlendirmesinde bulundu.

ÖDÜL GELENEKSELLEŞTİRİLECEK

Uygulamanın geleneksel hale getirilmesiyle her yıl D8 üyesi ülkelerden bir şehrin ve farklı turizm destinasyonlarının öne çıkarılması hedefleniyor.

Ödül töreninin ardından konuşan Bakan Ersoy, ödülün, Türkiye'nin turizme yönelik uzun vadeli kararlılığının simgesi olduğunu vurgulayarak, "Bu bizim için sadece büyük bir onur değil, aynı zamanda Antalya'nın eşsiz doğal güzellikleri, zengin kültürel mirası ve modern turizm altyapısının bir takdiridir." ifadelerini kullandı.

ANTALYA GEÇEN YIL 17 MİLYONDAN FAZLA ZİYARETÇİ AĞIRLADI

Türk Rivierası olarak bilinen Akdeniz kıyısındaki Antalya'nın, 2024 yılında berrak suları, antik kalıntıları ve sıcak misafirperverliğiyle 17 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladığını belirten Ersoy, Antalya'nın 2025 yılında D8 turizminin ruhunu ve potansiyelini en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını kaydetti.

TÜRKİYE ÖDÜLÜ, D8 ÜLKELERİYLE İŞ BİRLİĞİ FIRSATI OLARAK GÖRÜYOR

Türkiye'nin bu fırsatı diğer D8 ülkeleriyle iş birliğini güçlendirmek, en iyi uygulamaları paylaşmak ve üye ülkelerde halklar arası bağları artırmak için kullanacağını belirten Bakan Ersoy, şu değerlendirmede bulundu: