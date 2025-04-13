Antalya Kemer'de bu yıl turizm sezonu, olimpiyat ateşiyle açıldı

DHA

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 9 kilometrelik doğa yürüyüşünde, ilk olimpiyatların meşalesinin yakıldığı yer olan Yanartaş'ta yakılan meşalenin Çıralı sahiline taşınması ile turizm sezonu açıldı.

Kemer'de "Çıralı Nature Fest" adı altında, Kemer Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında 9 kilometrelik doğa yürüyüşü yapıldı.

Kamu kurumu ve STK temsilcileri ile vatandaşlarların katıldığı yürüşün sonunda; yaklaşık 2 bin 500 yıldır yandığı bilinen, sönmeyen ateş ile yakılan meşale, Kaymakam Ahmet Solmaz'a teslim edildi.

TURİZM SEZONU AÇILIŞI

Daha sonra Çıralı sahiline gelen grup, öğrencilerin halk oyunları gösterisiyle karşılandı. Gösterinin ardından Kaymakam Solmaz, Yanartaş'tan getirilen meşale ile alandaki odunları yakarak, turizm sezonunun açılışını yaptı.

ÇIRALI'DA İLK KEZ DÜZENLENDİ

Etkinlik sonunda konuşan Kaymakam Ahmet Solmaz, “Sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi anlamında özellikle yaz döneminin haricinde kalan diğer aylarımızı daha etkin hale getirmek için, en güzel argümanımız, servetimiz olan doğanın güzel imkanlarından, görüntülerinden faydalanabilmek için çeşitli etkinlikler, aktiviteler planlıyorduk. Bugün Çıralı'da ilk kez düzenlenen Çıralı Nature Fest için bir araya geldik. Hem ilçe merkezinden hem de Çıralı'daki yerel halkımızın katıldığı güzel bir yürüyüş etkinliğiyle güne başladık. Amacımız bölgenin güzel manzaralarını, trekking yaparken bütün katılımcıların görmesini sağlamaktı. Hem de Çıralı bölgemizde yer alan Yanartaş'ın mitolojik hikayesine ilişkin bilgilendirme yapmaktı." dedi.

"YAKLAŞIK 3 BİN YILDIR HİÇ SÖNMEDİ"

Yanartaş bölgesinde hiç sönmeyen bir ateş olduğunu aktaran Solmaz, şöyle konuştu:

Yanartaş'ta bulunan ateşin mitolojik çağda yaşayan Kimera (Chimaira) isminde bir ejderhanın olduğu, bu ejderhanın keçi vücudunda ve aslan başlı, yılan kuyruklu olduğu ve sürekli ağzından ateş çıkardığı ifade ediliyor. Tabii bunun etrafa verdiği zararın önlenmesi anlamında ortaya çıkan Pegasus isimli bir atla mücadele ettiği, sonunda ejderhayı yerin dibine gönderdiği şeklinde bir hikaye. Bu hikayenin mitolojik çağdan bu zamana kadar gelmiş olması ve ateşin yaklaşık 3 bin yıldır aralıksız yanıyor olmasından dolayı hakikaten ilgi çekici bir mevcut.