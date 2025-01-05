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Antalya sahilleri yeni yılın ilk haftasında da dolu

Antalya sahilleri yeni yılın ilk haftasında da dolu Antalya'da yeni yılın ilk hafta sonunda güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde yoğunluk oluştururken, bazı adrenalin tutkunları da Varyant mevkisinde yamaç paraşütü yaptı.