Antalya sahilleri yeni yılın ilk haftasında da dolu
AA

Antalya'da yeni yılın ilk hafta sonunda güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillere koştu.

Antalya'da yeni yılın ilk hafta sonunda güneşli havayı değerlendirmek isteyenlerin ilk tercihi sahiller oldu.

Bazı adrenalin tutkunlarının Varyant mevkisinde yamaç paraşütü yaptığı görüldü. Varyant mevkisinde yamaç paraşütü yapanlar renkli görüntüler oluşturdu.

KONYAALTI, LARA, SARISU PLAJLARINDA RAHATLADILAR

Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 18 ve nem oranının yüzde 67 ölçüldüğü kentte, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler Konyaaltı, Lara, Sarısu plajlarına akın etti.

DENİZE GİRENLER OLDU

Kent sakinleri ve tatilcilerin bazıları sahilde güneşlendi, bazıları ise denize girdi.

Birçok kişi ise sahil bandında yürüyüş yapıp, oltayla balık tutmaya çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
ensonhaber icon
Aslı Didari
Yazar