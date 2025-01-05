Antalya sahilleri yeni yılın ilk haftasında da dolu

Antalya'da yeni yılın ilk hafta sonunda güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillere koştu.
Antalya'da yeni yılın ilk hafta sonunda güneşli havayı değerlendirmek isteyenlerin ilk tercihi sahiller oldu.
Bazı adrenalin tutkunlarının Varyant mevkisinde yamaç paraşütü yaptığı görüldü. Varyant mevkisinde yamaç paraşütü yapanlar renkli görüntüler oluşturdu.
KONYAALTI, LARA, SARISU PLAJLARINDA RAHATLADILAR
Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 18 ve nem oranının yüzde 67 ölçüldüğü kentte, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler Konyaaltı, Lara, Sarısu plajlarına akın etti.
DENİZE GİRENLER OLDU
Kent sakinleri ve tatilcilerin bazıları sahilde güneşlendi, bazıları ise denize girdi.
Birçok kişi ise sahil bandında yürüyüş yapıp, oltayla balık tutmaya çalıştı.
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