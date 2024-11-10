Antalya, sezon sonuna rağmen hava yoluyla günde 30 bin turist ağırlıyor

DHA

Akdeniz Bölgesi, pandeminin etkilerini hızla geride bırakıp, turist yoğunluğunun arttığı eski günlerine yeniden kavuştu.

Türkiye, İspanya, Yunanistan, İtalya ve Portekiz, 2024 yılı için öne çıkan destinasyonlar arasında yer aldı.

TURİSTLER İSPANYA, YUNANİSTAN VE İTALYA'DAN UZAK DURDU

Ancak İspanya'daki turist karşıtı protestolar ile Yunanistan ve İtalya'daki ek turizm vergileri, bu ülkelerde "turist istenmiyor" algısına yol açtı. Bu durum, tatilcilerin sanal platformlarda tatillerini bu ülkelerde geçirmeme kararı aldıklarını dile getirmelerine neden oldu.

"Overtourism" olgusuyla birlikte imaj kaybı yaşayan bu ülkelerde, Antalya, zengin tatil seçenekleri ve çeşitliliğiyle özellikle Alman turistler için ön plana çıktı. 2024'te ilk defa, iki büyük tur operatörü Antalya'nın, Mayorka'yı geçerek daha fazla tercih edildiğini belirtti. Ayrıca, online seyahat platformlarında da Antalya, liderliğini sürdürmeye devam etti.

HAVALAR SOĞUMAYINCA TURİZM SEZONU UZADI

Antalya'daki sezonun kasım ortalarına kadar devam etmesini sağlayan faktörler arasında güzel hava koşulları ve otellerin açık kalması öne çıkıyor. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz,

Yunan adalarında birçok otel kapanırken, İspanya'da ise otellerin büyük bir kısmı kasım ayında tadilata giriyor. Bu dönemde Antalya'ya günlük 30 bin civarında turist geliyor. Özellikle emekliler için Antalya, hem güzel havası hem de cazip fiyatlarıyla rakipsiz bir seçenek sunuyor.

diyerek, şehrin avantajlarına dikkat çekti.

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10 AYDA GELEN TURİST SAYISI, 2023'Ü GEÇTİ

2023 yılında 15 milyon 689 bin 258 turist ağırlayan Antalya, 2024'ün 10 ayı itibarıyla 16 milyon 131 bin 487 turist misafir ettiğini belirten Recep Yavuz, yıl sonuna kadar bu sayının 16,5-17 milyon civarına ulaşacağını tahmin etti. Gelen turistlerin ülkelere göre sıralamasının geçtiğimiz yıl ile benzer olduğunu ifade eden Yavuz, şu değerlendirmeyi yaptı:

Rusya, Almanya, İngiltere, Polonya ve Hollanda ilk beşteki yerlerini korudu. Bu durum memnuniyet verici olsa da, pazar çeşitliliği açısından beklediğimiz gelişmelere ters düşüyor. Antalya'ya 10 binin üzerinde turist gönderen yaklaşık 50 ülke bulunuyor. 10 aylık verilere göre, Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya'dan toplam 11 milyona yakın ziyaretçi gelirken, diğer ülkelerden gelen toplam turist sayısı ise 6 milyona yaklaştı. Dünyanın en fazla turist gönderen ülkeleri olan Çin (8 bin) ve ABD (35 bin), Antalya'da henüz oldukça düşük sayılarda.

RUSYA'DAN GELEN TURİST AKIŞI YAVAŞ

Turizmcilerin büyük bir heyecanla beklediği Rus turist akışının, devam eden savaş ve ekonomik zorluklar nedeniyle beklenen hızda ilerlemediğini belirten Yavuz,

Türkiye'nin alternatif destinasyonları olan Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Uzak Doğu’yu göz ardı etmemek gerekir. Türkiye'deki tatil maliyetlerinin arttığını söyleyen turistlerin bu yıl bu ülkelere yöneldiğini açıkça gözlemledik. Ayrıca, istatistiklere yansımayan, Antalya’daki yerleşik Rusları da göz önüne alırsak, Rusya'dan gelen turist sayısının pandemi öncesindeki seviyelere ulaşması biraz daha zaman alacak gibi görünüyor

ifadelerini kullandı.

ALMANYA'DAKİ ŞAMPİYONA, TURİST HIZINI KESTİ

Almanya'dan gelen turist sayısının ise istikrarlı bir şekilde arttığını vurgulayan Yavuz,

Bu yıl 10 ayda 3 milyon 298 bin Alman turist Antalya'yı tercih etti. Antalya, Alman turistler için en popüler üç destinasyondan biri olmayı sürdürüyor. Ancak, Almanya’da düzenlenen ve bir ay süren Avrupa Futbol Şampiyonası'nın, bu yılki turist gelişlerini bir ölçüde yavaşlattığını gözlemledik

diye konuştu.

İKİ YENİ PAZAR: İNGİLTERE VE POLONYA

İngiltere pazarının Antalya için artık vazgeçilmez bir parça haline geldiğini belirten Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü: