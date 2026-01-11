Antalya'da bilime ve canlı yem ihtiyacına çözüm: Böcek çiftliği

- Antalya'da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izniyle kurulan böcek çiftliği, hamam böceği, çekirge ve un kurdu yetiştirerek iç piyasadaki canlı yem ihtiyacını karşılıyor ve üniversitelerin bilimsel araştırmalarına katkı sağlıyor.
- Çiftlikte yetiştirilen böcekler, hayvanat bahçeleri, pet shop mağazaları gibi yerlerde canlı yem olarak kullanılırken sağlık, gıda ve kozmetik gibi alanlarda yapılan bilimsel çalışmalar için de değerlendiriliyor.
- Çiftlik sahibi Selami Gökgöl; çekirge, hamam böceği ve un kurdu çeşitlerinde üretim yaptıklarını ve bu ürünlerin gastronomi dahil farklı alanlarda kullanıldığını belirtiyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izniyle 24 yıl önce Antalya'da kurulan böcek çiftliğinde, hijyenik ortamda hamam böceği, çekirge ve un kurdu çeşitlerinde üretim yapılıyor.
Türkiye'de canlı yem ihtiyacını karşılamak amacıyla Antalya'da kurulan böcek çiftliğinde üretilen çekirge, hamam böceği ve un kurdu, üniversitelerin bilimsel araştırmalarında da kullanılıyor.
Yetiştirilen böcekler; hayvanat bahçelerinde, pet shop mağazalarında, tavuk çiftliklerinde, akvaryum ve amatör balık avcılığında canlı yem olarak kullanılıyor.
30 ÜNİVERSİTE İLE İŞ BİRLİĞİ YAPILDI
Son yıllarda işletmenin yaklaşık 30 üniversiteyle yaptığı iş birliğiyle böcekler; sağlık, gıda, kozmetik başta olmak üzere çeşitli alanlarda yapılan araştırma çalışmalarında rol oynuyor.
Canlı yem çiftliğinin sahibi Selami Gökgöl, Son 3 ay içinde 4 üniversitede gastronomi bölümünde bir çalışma yapıldığını belirtti.
Canlı yem çiftliğinin sahibi Selami Gökgöl, 2 çeşit çekirge, 5 çeşit hamam böceği, 3 çeşit un kurdu türlerinde üretim yaptıklarını söyledi.
450 KAFES KURULDU
Çekirgeler için 450 kafesin bulunduğunu belirten Gökgöl, "Çekirge her türlü canlı için temel gıdadır. Protein oranı çok yüksektir. Her türlü canlı bunu tüketebilir. Bu çekirgeler doğada bildiğimiz çekirgeler gibi çok zıplayan, sağa sola kaçan, yakalaması zor olan canlılar değildir." dedi.
Çiftlikte yetiştirilen hamam böceklerinin de tartara, blaptica dubia, lobster, turuncu kafa ve madagaskar türlerinde olduğunu belirten Gökgöl, bunların 2 milimden 7,5 santimetreye kadar farklı boylarda yetiştirildiğini anlattı.
CANLI HAYVAN YEMİ
En büyük türlerin madagaskar olduğuna işaret eden Gökgöl, bunun hem canlı hayvan yemi olarak hem de kanserle mücadele çalışmalarında kullanıldığı bilgisini verdi.
ETCİL CANLILAR TÜKETİYOR
Gökgöl, hamam böceklerini insan hariç tüm etçil canlıların tüketebildiğini kaydetti.
KURTLAR UN HALİNE GETİRİLİYOR
Un kurtlarında da 3 çeşit üretim yaptıklarını bildiren Gökgöl, kurtların özel bir alanda kurutularak un haline getirildiğini ve bu şekliyle de kullanıldığını söyledi.
TÜRKİYE'NİN İHTİYACINI KARŞILAYACAK KAPASİTEDE ÜRETİM YAPILIYOR
Tonaj bazında üretim yaptıklarını vurgulayan Gökgöl, şöyle konuştu:
Türkiye'nin ihtiyacını karşılayabilecek bir kapasitemiz var. Talebe göre üretim yapıyoruz. Şu anda iç piyasada değerlendiriyoruz, daha önce ihracatımız vardı ancak mevzuatta yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle ihracat yapamıyoruz. Dünya pazarında rekabet edebilecek durumdayız ama mevzuatta çalışma yapılması gerekiyor. Başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeden talep var.
İç piyasadaki talebin de geçen yıllara göre artış gösterdiğini ifade eden Gökgöl, ağırlıklı olarak hayvanat bahçelerine gönderdiklerini ve canlı yem üretiminin artmasıyla hayvanat bahçesindeki türlerin de çeşitlendiğini kaydetti.
ÜNİVERSİTELER İÇİN BÖCEK YETİŞTİRİYOR
Ürettikleri böceklerin üniversitelerin bilimsel çalışmalarında yer aldığını anlatan Gökgöl, şunları kaydetti:
30'un üzerinde üniversiteyle ortak çalışmamız var. Projelerine destek veriyoruz. Son 3 ay içinde 4 üniversitede gastronomi bölümünde bir çalışma yapıldı. Gelecek hafta da farklı üniversitelere ürün göndereceğiz. Burada Dry Freezer sistemiyle yani eksi 35 derecede ürünleri kurutup, gerekli koşulları sağlayarak üniversitelerin çalışmaları için ön hazırlığı yapmış oluyoruz. Bu şekilde üniversiteler için de büyük avantaj oluyor. Sadece gıda üzerine değil, kozmetik ve farklı alanlarda da çalışmalar var. Konya Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, çekirgelerimizden köpek maması yapmıştı. Bunun gibi farklı çalışmalarımız oluyor.