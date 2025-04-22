DHA

Son dönemdeki fiyat artışlarından damacana su da etkilendi.

Damacana suda yaşanan son fiyat artışlarıyla damacanadan doldurulan bir bardak suyun maliyeti 1 lira 30 kuruşa kadar yükseldi.

Boş damacananın depozito fiyatı ise 200 liraya kadar çıktı.

Antalya Tüp ve Su Dağıtıcıları Derneği (ANTSUDER) Yöneticisi Halil Mert, damacanadaki inanılmaz fiyat artışlarını bir bardak suyun fiyatını hesaplayarak gözler önüne serdi.

4 AYDA 3 KEZ ZAM GELDİ

Yılın ilk 4 ayında maliyetler nedeniyle 3 kere zam gelen damacana suyun fiyatı, bazı markalarda 150 liraya kadar ulaştı.

BİR BARDAK SU 1 LİRA 30 KURUŞ

Yaşanan son artışlarla birlikte damacanadan doldurulan bir bardak suyun maliyeti 1 lira 30 kuruşa kadar yükseldi.

DEPOZİTO FİYATI 200 LİRA

Yurt dışından gelen ham maddeyle yapılan plastik damacanaların depozito fiyatı 200 liraya kadar çıkarken ilk defa damacana su almanın bedeli, depozitosuyla birlikte ortalama 350 lirayı buldu.

"MARKALARA GÖRE FİYATLAR DEĞİŞİYOR"

Damacana su fiyatlarına yakın zamanda zam geldiğini söyleyen ANTSUDER Yöneticisi Halil Mert, “Damacana suyun fiyatı şu an ortalama 100 ila 145 lira arasında değişiyor. Şu an bir kişi ilk defa sipariş verirse ortalama 150-200 lira arasında da depozito ödüyor. Su markalarının lojistik maliyetlerinden dolayı da fiyatlar arasında farklılıklar olabiliyor." dedi.

"MALİYETLER YÜKSELDİ"

19 litrelik damacanadan 95 bardak su çıktığını belirten Mert, "Şu an damacanadan doldurulan bir bardak su yaklaşık 1 lira 30 kuruşa denk geliyor. Diğer seçeneklere göre ekonomiktir. Son olarak 30 lira civarında zam geldi, ancak bu zamların sebebi bayilerimiz değil. Damacanalarımız fabrikalarda dezenfekte edildikten sonra 70 doluma kadar kullanılabiliyor. Maliyeti çok yükseldiği için vatandaşlarımız damacanaların geri dönüşümü konusunda daha hassas olmaları gerekiyor." diye konuştu.