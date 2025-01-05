Antalya'da, denizi kirleten gemilere 103,3 milyon lira ceza

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Denizlerde atık ve kirli sular, petrol ve yağ sızıntıları, kimyasal sızıntılar, suda oluşan organizmanın taşınması, hava kirliliği, emisyonlarla çöpler ve plastik atıklar denetleniyor.

Elektronik Gemi Denetleme Sistemi (EGDS), Antalya'da, gemi kaynaklı deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla faaliyete geçirildi.

Elektronik Gemi Denetleme Sistemi ile denizi kirleten gemilere anında müdahale ediliyor.

83 GEMİYE 103,3 MİLYON LİRA CEZA

Geçen yıl deniz kirliliğine neden olduğu tespit edilen 83 gemiye 103 milyon 363 bin lira ceza kesildi.