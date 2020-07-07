Eski olduğu için kullanılmayan, yenileri ile takas edilen halılar güneşin altında bekletilerek hoş manzaralar ortaya çıkarıyor.

Isparta, Konya, Kayseri gibi birçok ilden toplanan eski halılar ekonomiye kazandırılıyor.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde eski halılar işlemlerden geçerek tamir ediliyor. Kök boyaları ile boyanıp, kuruduktan sonra geniş tarlalara serilen halılar, Amerika başta olmak üzere, yabancı ülkelere ihraç ediliyor.

50 YILDIR BU İŞİ YAPIYOR

Eczacılık mezunu olan ancak ilgi duyduğu için halı ticaretiyle uğraşan Halil Börekçi, yaklaşık 50 yıldır eskiyen el dokuma halılarını işleyip, yurt dışına sattığını anlattı.

MİKROPLARI ÖLSÜN DİYE GÜNEŞTE BEKLETİLİYOR

Kurulan tesislerde yünden işlenen halıların yıkanıp onarıldığını ve organik boyalarla boyandıktan sonra mikroplarının ölmesi için güneşte bekletildiğini aktaran Börekçi'nin tesisinde 4 bin halı ve kilim bulunuyor.

İŞ İNSANLARI İLE ÜNLÜLER BAYILIYOR

Ağırlıklı olarak Amerika'ya satış yaptıklarını belirten Börekçi, "Evlerinizde kullanmadığınız, çöpe atacağınız halıları, 10 katı masraf ederek tekrar kullanılabilir hale getiriyor, yurt dışına satıyoruz. Özellikle iş insanları, ünlüler el dokuması halılara büyük ilgi gösteriyor. Ağırlıklı olarak Amerika'ya gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Antalya'da eski halılar tarlada bekleyip alıcıya çıkıyor - VİDEO







KİMİ KLİP KİMİ DE FOTOĞRAF ÇEKİYOR

Tarlalarda birbirinden farklı renklerdeki halıların yerli ve yabancı turistlerin de dikkatini çektiğini ifade eden Börekçi, bazı sanatçıların kliplerinde, evlenecek çiftlerin de fotoğraf çekimlerinde halı tarlasını kullandıklarını söyledi.

Börekçi, koronavirüs salgını nedeniyle satışların yavaşladığını ancak yeni normalleşmeyle sektörün hareketleneceğini bildirdi.



