Antalya'da hava yolu trafiği haziranda hareketlendi

Haziranın ilk haftasında yurt dışından günlük ortalama 15 bin turistin geldiği belirtilen Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda, hareketliliğin daha da artması bekleniyor.

Antalya'da hava trafiğinin artması turizmin hareketlenmeye başlaması anlamına geliyor. Koronavirüs vaka sayılarındaki düşüş ve aşılamadaki artış da bu hareketliliği destekliyor.

"ALMANYA, UKRANYA VE POLONYA'DAN GELEN YOLCU SAYISI ARTTI"

Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda Genel Müdür Bilgihan Yılmaz; Almanya, Ukrayna ve Polonya'dan gelen yolcu sayısının arttığını aktardı.

"RUSYA PAZARINA ODAKLANDIK"

Yılmaz, şu anda Rusya pazarına odaklandıklarını, uçuş kısıtlamalarının kalkmasıyla Rusya pazarında ciddi bir artış beklediklerini kaydetti.

ALMANYA'YA GİDİŞTE KARANTİNA ŞARTININ KALKMASI OLUMLU YANSIDI

Almanya pazarında da ciddi gelişme yaşandığına dikkati çeken Yılmaz, Türkiye'den Almanya'ya giden yolculara karantina şartının kaldırılmasıyla yolcu sayısının artış trendi yakaladığını bildirdi.

ŞU ANDA 25 ÜLKEYE HİZMET VERİLİYOR

Yılmaz, hazirana kadar 13 ülkeye yönelik uçuşların yapıldığını belirterek, "Şu anda 25 ülkeden ve 64 destinasyondan yolcu ağırlıyoruz. Bu sayının önümüzdeki günlerde daha da artmasını bekliyoruz. 2019'da 54 ülkeden yolcuya hizmet veriyorduk, tekrar o günlere dönmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

8 GÜNDE 120 BİN YOLCU GELDİ

Antalya Havalimanı'na 1 Ocak'tan itibaren 825 bin yabancı yolcunun geldiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Haziranın ilk haftasından itibaren hareketlilik başladı. İlk 8 günde 120 bin yolcuya hizmet verdik. 2019'daki rakamların yüzde 22'sini yakalamış durumdayız.





UKRAYNA'DAN 59 BİN YOLCU GELDİ

Bu süreçte en fazla yolcu 59 bin ile Ukrayna'dan geldi. 2019 ile kıyasladığımızda haziranın ilk haftası rakamlarına göre Ukrayna pazarının yüzde 50 büyüdüğünü görmekteyiz. Ukrayna'yı ise 17 bin yolcu ile Almanya, 10 bin yolcu ile de Polonya takip etti. Rusya ile İngiltere uçuşlarının başlamasıyla yolcu sayıları hızla artacak. Hali hazırda Almanya, Polonya, Baltık Ülkeleri ve Türki Cumhuriyetleri'nden kuvvetlenen bir trafik görmekteyiz. Ukrayna pazarı 2020 yılında olduğu gibi bu yıl da rekor tazelemektedir."





"İÇ HAT TRAFİĞİNDE DE HIZLI BİR TOPARLANMA YAŞANDI"

Yılmaz, iç hat trafiğinde de normalleşme adımlarıyla hızlı toparlanma görüldüğünü, haziranın ilk haftasında 103 bin yolcuya hizmet verildiğini dile getirdi.

"TÜRKİYE'YE CİDDİ BİR TALEP VAR"

Varol, haziranın ilk haftasında Antalya'ya günlük ortalama 15 bin turistin geldiğini belirterek, "Bu da günlük yaklaşık 100 dış hat geliş uçağı demek. Bunlar salgın sürecinde çok ciddi rakamlar. Bir ay öncesinde sadece yarısı vardı. Almanya'da internet sitelerindeki arama motorlarında Türkiye ile ilgili bilgi paylaşımının son 14 ayın en yüksek verisinin son bir haftada gerçekleştiği bildirildi. Türkiye'ye yönelik ciddi bir talebin olduğunu görmekteyiz." diye konuştu.