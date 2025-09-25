Antalya'da kasım rezervasyonları hızlandı

Antalya'da turizm sezonu bitmiyor.

Antalya turizminde Rusya ve Almanya'nın iki önemli kaynak pazar olarak öne çıkıyor.

Dünyanın dört bir yanından turist ağırlayan Antalya'da, turizm hareketliliği devam ediyor.

Yerli turist yoğunluğunun da yaşandığı kentte, kasım rezervasyonları turizmcileri sevindirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 1 Ocak-22 Eylül'de Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı 13 milyon 852 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde en fazla turist Rusya, Almanya ve İngiltere'den geldi. İngiltere'yi, Polonya, Romanya, Kazakistan, Ukrayna, Hollanda, Çekya ve Slovakya takip etti.

GEÇEN SENEKİ RAKAMLAR YAKALANDI

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkan Yardımcısı Ercan Çek, sezona yavaş başladıklarını ancak temmuzdan sonra hareketliliğin arttığını söyledi.

İyi bir sezon geçirdiklerini ifade eden Çek, "Ekonomik sıkıntılar, Rusya-Ukrayna durumu, İsrail, İran, Orta Doğu'daki yangın, tüm bunlara rağmen ayakta duruyoruz ve geçen seneki rakamları yakaladık. Bu çerçeveden baktığınız zaman çok çok başarılıyız. Turizm hala yatırım yapılması gereken, asla frene basılmaması gereken bir sektör." dedi.

Antalya turizminde 2025 yılı turist hedefinin 18 milyon olarak belirlendiğini hatırlatan Çek, yıl sonu itibarıyla bu rakama ulaşılmasını beklediğini ifade etti.

MİSAFİR ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİ

Ercan Çek, otel rezervasyonlarının devam ettiğini belirterek, "Misafir alışkanlıkları değişti. Turizmde konseptler çoğaldı, golf, toplantı, spor, futbol, yüzme gibi portföylerimiz çoğaldı. Dolayısıyla sezonu da uzatıyoruz. 12 aya yaymak için daha çok çaba göstermemiz lazım. Çalışanlarımıza 12 ay ya da en az 10 ay iş garantisi verebiliyor olmamız lazım. Sezon uzaması turizmcileri de ziyadesiyle sevindiriyor, mutlu ediyor." diye konuştu.

"VERİMLİ BİR SEZON OLDU"

Alanya ilçesindeki bir otelin genel müdürü Murat Tokat da dünyada yaşanan krizler, savaşlar nedeniyle yıla endişeli başladıklarını ancak verimli bir sezon geçirdiklerini kaydetti.

Antalya'nın turizmde kendisini kanıtlamış bir kent olduğunu vurgulayan Tokat, "Bu yıl için hedeflerimiz yüksekti. Beklentilerimizi karşıladığımızı düşünüyorum. Kendi tesisimiz için hedefimize ulaştık. Eylül, ekimde tesislerimizi erken doldurduk. Şu anda doluluklar iyi gidiyor. Okulların açılması iç pazarı geri çekmiş olmasına rağmen yurt dışı pazarında beklenen gelir ve misafir kitlesine ulaşıldı. Rezervasyonlar da iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.