Antalya'da mevsimin ilk karpuzu 7 liradan alıcı buldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde serada yetiştirilen erkenci karpuz, Serik Toptancı Hali'nde kilosu 7 liradan alıcı bularak piyasaya adım attı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ziraat mühendisi üretici Osman Coşar tarafından ocak ayında serada toplam 30 dekar kapalı alana ekimi gerçekleştirilen erkenci karpuzun ilk hasadı yapıldı.

Osman Coşar hasat yaptığı 1 ton karpuzu, Serik Hali'ne getirdi. Komisyoncu Turgut Göksu ve Arif Göksu tarafından karpuz, kilosu 7 liradan satın alındı.

"KAPALI ALANDA İKİLİ KARPUZLAR BUNLAR"

Üretici Osman Coşar, "2021 yılı karpuz sezonu tüm çiftçimize hayırlı olsun. Ocak ayı başında ektiğimiz kapalı alandaki karpuzun ilk hasadını gerçekleştirdik ve hale getirdik.” dedi.

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“KARPUZU 7 LİRALIK SEMBOLİK BİR FİYATTAN SATIN ALDIK”

Komisyoncu Arif Göksu ise, "2021 yılının ilk karpuz hasadını bugün üretici kardeşimizden satın alıp bir başlangıç yaptık. 7 liralık sembolik bir fiyattan satın aldık. Önümüzdeki günlerde karpuz fiyatının hareketli ve canlı geçeceğine inanıyoruz. Bu karpuzu Türkiye'nin değişik bölgelerindeki marketlere göndereceğiz. Buradan üreticilerimizden şunu istiyoruz; düzgün piyasamızı bozmayalım. Ham ve gök karpuz kırmayalım.

SIKINTIMIZ İRAN KARPUZU

Bizim en büyük sıkıntımız İran karpuzu. Bu bizim kanayan yaramız. Buradan yetkililere seslenmek istiyoruz. İran karpuzunun sınır ticaretinin tamamen sonlandırılmasını istiyoruz. Sağ cebimizden çıkan paranın sol cebimize girerek ekonomiye katkı sağlamayı beklemekteyiz." diye konuştu.