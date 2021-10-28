Antalya’da oteller kalifiye personel bulamıyor

Sık sık dillendirilen kalifiye eleman bulamama sorunu, bu kez de Antalya’nın dünyaca ünlü otellerinin istihdam edecek kalifiye eleman bulamaması ile gündeme geldi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, ekim ayında otel doluluklarıyla ilgili bilgiler verirken otellerde çalışacak eleman sıkıntısını da gündeme getirdi.

ANTALYA'YA 8 MİLYONDAN FAZLA TURİST GELDİ

Antalya’ya 26 Ekim itibarıyla 8 milyon 400 bin civarında turist geldiğini belirten Atmaca, “Yıl sonuna kadar bu rakamın 9 milyona gelmesini bekliyoruz. Salgın olan bir dönemde turizm yapabilmek çok önemliydi. Biz bunu çok iyi başardık. Hem aşılamanın artması hem de güveli turizm sertifikasyonu ile 9 milyona ulaştık. Sezon başında 2020 yılında gelen turistin 2 katının geleceğini konuşmuştuk. Geçen sene 3 milyon 500 bine yakın turist gelmişti. Biz bu yıl 7 milyon bekliyorduk. 9 milyon turist pandemide Antalya için büyük bir başarı olacak.” sözlerine yer verdi.

"EN BÜYÜK SORUN ŞU ANDA İSTİHDAM EDECEK PERSONEL BULAMAMAK"

Antalya’da otellerde doluluk oranlarının devam ettiğini belirten Atmaca, “Otellerin şu anda en büyük problemini personel oluşturuyor. Çünkü pandemi döneminde yıllarca yetiştirdiğimiz kalifiye elemanlar farklı sektörlere göç ettiler. O yüzden sektörde en büyük sorun şu anda istihdam edecek personel bulamamak. 2022 yılına yönelik olarak kaybettiğimiz personeli geri kazanmak için çalışmalar yapıyoruz.” açıklamasını yaptı.