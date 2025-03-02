Antalya’da portakal bahçelerinde hasat devam ediyor

AA

Portakal hasadının Antalya'da mart sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Hasat edilen portakallar bir yandan bahçelerden kasalarla traktörlere yüklenirken diğer yandan da ilçedeki tesislerde yıkanıp paketlendikten sonra nakli gerçekleştiriliyor.

Geçen yıl yaklaşık 250 bin ton olan Finike portakalındaki hasadın, bu yıl 200 bin ton olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Geçen seneye oranla artış gösteren ihracat talepleri, üreticiyi memnun ediyor.

“BÖLGENİN İKLİMİNDEN DOLAYI FİNİKE PORTAKALININ TADI GÜZEL”

Finike Toptancı Hali Derneği Başkanı ve Türkiye Halciler Federasyonu Başkan Vekili İsmail Karataş, Finike portakalının yurt dışında da bilinen bir meyve olduğunu ve Finike portakalının iklim, coğrafya ve sudan dolayı tadının güzel olduğunu belirterek, "Bu yıl Finike portakalı, üreticimizin yüzünü güldürdü. Geçen yıl maliyetlerin çok altında satıldı. Birçoğu da meyve suyuna gitti ama bu yıl talep biraz daha fazla olduğu için üreticimizin şu anda emeğini karşılar durumda." dedi.

Karataş, coğrafi işaretli Finike portakalında rekoltenin geçen yıla göre bu yıl düşük kaldığını ancak ürün kalitesinin çok daha iyi olduğunu söyledi.

KALİTE, İHRACATI ARTIRDI

Geçen sezon yaşanan kalitedeki zayıflığın ihracatı etkilediğini dile getiren Karataş, "Bu yıl kaliteden dolayı ihracattan talep çok fazla. Onun için üreticimiz şu an fiyatlardan memnun. Avrupa başta olmak üzere Balkan ülkeleri, Gürcistan ve Rusya gibi ülkelere ihracatımız devam ediyor." diye konuştu.

“FİNİKE PORTAKALI ALTIN KADAR KIYMETLİ”

Karataş, pazarlardaki bütün portakalların "Finike portakalı" diye satılmasına tepki göstererek, şunları kaydetti:

Finike portakalı her zaman kıymetli. Altın nasıl değerini kaybetmezse Finike portakalı da hiçbir zaman değerini kaybetmez. Finike'ye portakalın değerini kaybettiren, diğer bölgelerde yetişen portakalların 'Finike portakalı' olarak satılması. Tüketicilerimiz bu yönde kandırılıyor. Onun için tüketicilerimiz, ürünün üzerindeki barkod sistemini takip ederse, üretildiği yeri öğrenir ve aldatılmamış olur.

Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu da kasım ayında başlanan portakal hasadının mart ayının sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

REKOLTE AZ, GELİR FAZLA

Bu yılki rekoltenin geçen seneye göre düşük olmasını beklediklerini ifade eden Sarıçobanoğlu, "Rekolte azlığı ürünün fiyatını artırdı, bu sayede üreticilerimizin geliri arttı." dedi.

Sarıçobanoğlu, ilçede yaklaşık 5 bin kişinin portakal üretimi ile uğraştığını dile getirerek, gelecek yıl rekoltenin 250 bin tona çıkmasını beklediklerini, bunun da fiyatları düşüreceğini belirtti.