Antalya'da tüm zamanların en yüksek günlük giriş rekoru

"Turizmin başkenti" olarak tanımlanan Antalya, turizm rekorları kurmaya devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye Yüzyılı turizmin de yüzyılı olacak." diyerek, Antalya'nın turizm rekorunu şu sözlerle paylaştı:

"TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK GÜNLÜK GİRİŞ REKORU"

Antalya bir kez daha tarih yazdı. Ve bu kez tüm zamanların en yüksek günlük giriş rekorunu kırarak… 26 Temmuz Cumartesi günü, 104 bin 359 yabancı ziyaretçiyle Antalya’ya şimdiye kadarki en yüksek günlük giriş gerçekleşti.

2,3 MİLYON ZİYARETÇİ

Temmuz ayı henüz bitmeden 2,3 milyona yakın ziyaretçiye ulaştık. 2025 başından bu yana 8.5 milyonu geçen yabancı misafirimizi ağırladık. Antalya artık sadece bir tatil cenneti değil, küresel turizm liginde şampiyonluğa oynayan bir başrol oyuncusu.

"ANTALYA, KENDİSİNE HAYRAN BIRAKMAYA DEVAM EDİYOR"

Doğası, tarihi, kültürü, misafirperverliği ve üstün hizmet kalitesiyle dünyayı kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Elbette bu rekorlar tesadüf değil; kararlı yatırımlarımızın, doğru politikalarımızın ve özel sektörümüzle yürüttüğümüz güçlü iş birliğinin bir sonucu.

"BİRLİKTE BAŞARDIK"