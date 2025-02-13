Antalya'da turizmde ocak ayı rekoru kırıldı

DHA

Antalya 2024 yılında,bir önceki yıla göre yüzde 8 artışla toplam 17 milyon 278 bin 103 turist sayısı ile tüm zamanların rekoruna ulaştı.

2024 yılında 3 milyon 909 bin 960 ziyaretçi ile Rusya'nın ilk sırada, 3 milyon 517 bin 589 ziyaretçi ile Almanya'nın ikinci, 1 milyon 574 bin 167 ziyaretçi ile İngiltere'nin üçüncü olduğu Antalya'da, 1 milyonu aşan ziyaretçi ile Polonya ve gurbetçiler ilk beş içerisinde yer aldı.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK OCAK AYI

Turizmde 2024 yılında 17 milyonu aşkın turist sayısıyla tüm zamanların rekorunu kıran Antalya'da, 2025 yılının ocak ayı, yüzde 1'e yakın artışla "tüm zamanların en yüksek turist sayısına ulaşılan ocak ayı" olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıla göre turist sayısı 1.915 artışla 231 bin 14'e ulaştı.

ANTALYA YENİ YILA REKORLA BAŞLADI

Hem kuzey hem güneydeki savaşlar, ekonomik sorunlar gibi birçok olumsuzlukla yeni yıla giren Antalya, tüm bu olumsuzluklara rağmen 2025'e rekorla başladı.

HAVALİMANLARINA GELEN YOLCU

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına 2025 yılının Ocak ayında gelen toplam turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,84 oranlık artışla 231 bin 14 oldu.

RUSLAR İLK SIRADA

Ocak ayındaki turistlerin milliyetlerine göre dağılımına bakıldığında 43 bin 28 turist sayısı ve yüzde 25'lik milliyet payıyla Ruslar, ilk sırada yer alıyor.

ALMANLAR İKİNCİ SIRADA

İkinci sıradaki Almanya'dan 39 bin 64, üçüncü İngiltere'den 18 bin 227, dördüncü Polonya'dan 10 bin 19 turist geldi. En çok turist gelen diğer ülkeler Ukrayna, Kazakistan, Hollanda, Kırgızistan, Avusturya, Belçika, Fransa, İsveç olarak sıralandı.

"REZERVASYONLAR İYİ GİDİYOR"

İngiltere, Hollanda başta olmak üzere birçok uluslararası fuara katılan, özellikle mart ayında düzenlenecek ITB Berlin Fuarı'na hazırlanan turizmciler, yaz dönemi rezervasyonlarının geçen yıla göre iyi gittiğini açıkladı.

ŞUBATTA 302 BİNİ AŞTI

Diğer yandan şubat ayına da geçen yılın aynı dönemine göre küçük artılarla başlayan sektör, 8 Şubat itibarıyla toplam turist sayısında 302 bini aştı. Artış oranı yüzde 2 olarak kaydedildi.