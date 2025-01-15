Antalya'nın 2025 beklentisi: 20 milyon turist

AA

Antalya, Türkiye'nin en büyük 6. ekonomisine sahip ve bu gücü ağırlıklı olarak turizmden alıyor.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlediği toplantıda, geçen yılı değerlendirdi ve 2025'teki beklentilerini dile getirdi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, "2025 yılında beklentimiz daha yüksek. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ateşkesle sonuçlanırsa turist sayılarında büyük bir artış olacaktır. Tahminimiz 20 milyona ulaşacağı yönünde. Ateşkes olmazsa da turist sayısı yüzde 6 ila 8 artacaktır." dedi.

2024'TE 17 MİLYON TURİST

Kentte geçen yıl 17 milyondan fazla turistin konuk edildiğini anımsatan Hacısüleyman, "Antalya, dünyada en fazla turist ağırlayan 4. şehir. Birinci sırada İstanbul, ikinci sırada Londra ve üçüncü sırada Dubai var. Paris, Antalya'dan sonra. İlk üçün içinde olmamız gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

KİŞİ BAŞINA GELİR 979 DOLAR

Hacısüleyman, Türkiye'nin turizm gelirinin büyük bir bölümünü Antalya'nın sağladığını vurguladı. Ülke genelindeki gecelemenin yüzde 46'sının Antalya'da olduğunu aktaran Hacısüleyman, kişi başı gelirin de 979 dolar olduğunu kaydetti.

"YERLEŞİK YABANCI SAYISI 105 BİN"

Kentte yaşayan yerleşik yabancılar konusuna değinen Hacısüleyman, Rusya Ukrayna Savaşı sonrası hareketlenen yerleşik yabancı sayısının 105 bin civarına düştüğünü bildirdi.

"NÜFUSU EN ÇOK ARTAN ÜÇÜNCÜ İL"

Yabancılara konut satışında Antalya'nın birinci sırada yer aldığını dile getiren Hacısüleyman, "Nüfusu en çok artan 3. iliz. Her yıl Korkuteli ilçesi kadar bir artış oluyor. Hem yurt içinden hem yurt dışından göç alıyoruz." ifadelerini kullandı.