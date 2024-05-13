Antalya'nın otelleri sezona hazır Antalya, bu yıl kaliteli ve zengin aktivitelerin yapıldığı 418'i 5 yıldızlı olmak üzere toplam 812 otelde misafirlerini ağırlıyor.

AA

Antalya'ya geçen yıl, havaalanından 16 milyon 84 bin 737 turist geldi.

Bu yıl şehre gelen turist sayısının artırılması hedefleniyor.

Her yıl milyonlarca turisti konuk eden Antalya, bu yıl farklı konseptlerde mimarilerdeki otelleriyle de öne çıkmaya çalışıyor.

Turizm kenti Antalya, tematik mimariyle lüksü bir araya getiren 5 yıldızlı otellerinde dünyanın dört bir yanından gelen konuklarını misafir ediyor.

Yaklaşık 70 yıl önce faaliyete geçen turistik amaçlı ilk konaklama tesisi ile turizm hikayesi başlayan Antalya'da bugün 418'i 5 yıldızlı, 218'i 4 yıldızlı toplam 812 otel, 5 ve 4 yıldız konseptinde 46 tatil köyü bulunuyor.

Yatak kapasitesi 648 bin 285

Kentteki yatak kapasitesi ise 450 bin 138'i 5 ve 4 yıldız olmak üzere 648 bin 285'e çıktı.

"Sezon geçen yıla göre yüzde 15 artışla başladı"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, turizmde bu yıl sezonun erken başladığını söyledi. Geçen yıl yerli ve yabancı yaklaşık 23 milyon turistin Antalya'da tatil yaptığını anımsatan Şahin, bu yıla da geçen seneye göre yaklaşık yüzde 15 artışla başladıklarını belirtti.

"Avrupalı turist sayısı Rusları geçti"

Antalya'ya bu yıl en fazla Avrupalı turistin geldiğini anlatan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

Antalya'da genelde Ruslar ağırlıklı bir turizm varken şimdi Avrupalılar öne geçtiler. Mesela birinci sırada son verilere göre Alman turistler var. İngilizler ve Polonyalılarda yüzde 10, 12, 15 gibi yüksek rakamlarla bir önceki yıla göre artışlar görüyoruz. Bu da aslında bizi mutlu ediyor çünkü sepet çeşitleniyor.

"Antalya tesisleriyle 17 milyon turiste hazır"

Antalya'da bu yılki yabancı turist sayısının 17 milyonu geçmesinin hedeflendiğini ve kentteki turizm tesislerinin buna hazır olduğunu vurgulayan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

Antalya, 650 bin civarında turistik yatak kapasitesi olan bir şehir. Türkiye'de birinci hatta ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci olan illerimizin toplamından daha fazla. Bu 650 bin yatak kapasitesinin 400 bini ise 5 yıldızlı otel. Müthiş rakamlar bunlar hatta turizmde iddialı çoğu ülkenin sahip olduğu rakamı, Antalya tek başına barındırıyor.

"Türkiye'deki 550 mavi bayraklı plajın yarısı İstanbul'da"

Türkiye'nin sahip olduğu mavi bayrak sayısına göre dünyada üçüncü ülke olduğunu söyleyen Şahin, Türkiye'deki 550 civarındaki mavi bayraklı plajın yaklaşık yarısının Antalya'da bulunduğunu sözlerine ekledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)