Antalya'ya 9 ayda 14 milyon turist geldi

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında Antalya'yı 2 milyon 388 bin 585 turist ziyaret etti.

Geçen yılın aynı ayında, bu sayı 2 milyon 339 bin 471 olarak kaydedilmişti.

2021-2025 yıllarını kapsayan resmi verilere göre, 2025 Eylül ayında Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler arasında Rusya, 642 bin 552 kişiyle ilk sırada yer aldı.

RUSYA'YI TAKİP EDEN ÜLKELER

Rusya'yı Almanya 497 bin 662, Polonya 194 bin 15, İngiltere 176 bin 783, Ukrayna 67 bin 642, Romanya 63 bin 5 ve Çekya 52 bin 733 ziyaretçiyle izledi.

Rusya'dan gelen turist sayısı geçen yıla göre 38 bin 776 kişi artarken, Almanya'dan 27 bin 870 kişilik yükseliş kaydedildi.

Polonya ve İngiltere pazarlarında kısmi gerileme yaşanırken, Ukrayna pazarında yüzde 24,6 artış, Romanya'da ise yüzde 9 düşüş görüldü.

EYLÜL REKORU KIRILDI

6 Eylül 2025'te Antalya Havalimanı dış hatlar terminalinden 95 bin 338 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. Bu sayı, 2024 Eylül'ündeki 92 bin 875 kişilik en yüksek günlük girişin üzerine çıkarak Eylül ayları için tüm zamanların rekoru oldu.

14 MİLYONU AŞTI

Antalya, 1 Ocak-30 Eylül 2025 tarihleri arasında toplam 14 milyon 91 bin 318 turisti ağırladı. Bu dönemde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Rusya 3 milyon 306 bin 606, Almanya 2 milyon 702 bin 971 ve İngiltere 1 milyon 292 bin 806 kişiyle ilk üç sırada yer aldı. İlk üç ülkeyi Polonya (1 milyon 107 bin 547), Romanya (395 bin 969), Hollanda (388 bin 634), Ukrayna (364 bin 102), Kazakistan (350 bin 591), Çekya (266 bin 671) ve Slovakya (193 bin 355) takip etti.