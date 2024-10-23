Antep fıstığı, dünyanın en iyi ikinci kuruyemişi

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Eylül 2024 10 En İyi Kuruyemiş Taste Atlas Sıralaması yayınlandı.

Listede fıstık, badem ve fındıkların ağırlığı görüldü.

Yunanistan 3, İspanya ve İtalya ise 2'şer kez yer aldı.

"FESTİVALİ OLAN FISTIK"

Listede Antep fıstığı ile ilgili şu ifadeler yer aldı:

Antep fıstığı, Gaziantep'ten gelen geleneksel Türk fıstıklarıdır. İdeal iklim ve harika toprak koşulları nedeniyle, bu fıstıklar canlı yeşil bir renge ve yoğun, karmaşık ve turunçgil bir tada sahiptir.



Bunlar genellikle yerel çiftçiler tarafından eylül ayında toplanır. Eğer fıstıklar baklava için kullanılacaksa, esansiyel yağ ve protein içeriği eylül ayından daha yüksek olduğu için hasat ağustos ayında yapılır. Her yıl ekim ayında, ziyaretçilerin bu lezzetli fındıkların tadını çıkarabileceği Gaziantep'te fıstık festivali düzenlenir.

DÜNYANIN EN İKİ 10 KURUYEMİŞİ LİSTESİ

1 - (Fıstık) Aeginas Fıstığı, Yunanistan, Aegina 4,8

2 - (Fıstık) Antep Fıstığı, Türkiye Gaziantep 4,6

3 - (Fıstık) Pistacchio Verde Di Bronte, İtalya, Catania 4,5

4 - (Badem) Almendra De Mallorca, İspanya, Mallorca, 4,4

5 - (Fındık) Macadamia, Avustralya, Queensland, 4,3

6 - (Badem) Marconas, İspanya 4,3

7- (Badem) Mandorle Di Sicilia, İtalya, Sicilya 4,3

8 - (Fındık) Castanha Da Terra Fria, Portekiz, Bragança 4,3

9 - (Fıstık) Megaron fıstığı, Yunanistan, Megara, 4,3

10 - (Fıstık) Kelifoto fıstığı Fthiotidas, Yunanistan, Pthhiotis 4,2

GİRESUN TOMBUL FINDIĞI

Giresun tombul fındığı ile ilgili sitede şu tanıtım yer aldı:

Giresun tombul fındığı, Türkiye'nin Giresun ilinde yetiştirilen, enfes tadı ve belirgin aromasıyla övülen bir fındık türüdür. Büyük ve yuvarlaktır, çatlaması kolay pürüzsüz ve parlak bir kabuğa ve dolgun, yağlı, etli ve lezzetli bir çekirdeğe sahiptir.



Giresun'un dağlık bölgesindeki topraklar besin açısından zengindir, bu nedenle Giresun Tombul fındıkları demir, potasyum, kalsiyum ve çinko, B, C, A ve E vitaminleri, omega-3 yağları, lifler, proteinler ve antioksidanlarla doludur. Bu fındıklar genellikle yaz sonlarında hasat edilir ve çiğ veya kavrulmuş olarak yenebilir, ancak çoğunlukla çeşitli Türk yemeklerinde, özellikle baklava ve lokum gibi tatlılarda kullanılır.