Antep fıstığı ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 17 arttı

Dünya genelinde Antep fıstığına olan talep her geçen yıl artıyor.

Türkiye ise bu talebi karşılamakta önemli bir oyuncu konumunda.

Güncel veriler de bu durumu net şekilde ortaya koyuyor.

777 BİN DOLARLIK FISTIK İHRACATI GERÇEKLEŞTİRDİK

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgilere göre, 2024 yılında 96 ülkeye 229 milyon 777 bin dolarlık fıstık ihraç edildi.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 96 milyon 541 bin dolar olan Antep fıstığı ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 17'lik bir artışla 113 milyon 339 bin dolara çıktı.

EN ÇOK İHRACAT İTALYA'YA YAPILDI

Türkiye'nin en çok fıstık ihracatı yaptığı ülkelerin başında İtalya bulunuyor.

Bu yılın ilk yarısında Türkiye'den İtalya'ya 40 milyon 762 bin dolarlık fıstık satıldı.

Bunu 18 milyon 935 bin dolarla Almanya ve 7 milyon 428 bin dolarla Kazakistan izledi.