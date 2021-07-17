Antep fıstığı ihracatından gelir yüzde 136 arttı

TİM'in açıkladığı verileri göre ilk 6 ayda ihracat rakamları artarken, Antep fıstığı ihracatı da yükseliş gösterdi ve yüzde 136 artış gösterdi.

Antep fıstığının 2021 yılının ilk 6 ayında yapılan ihracatı Türkiye İhracatılar Meclisi (TİM) tarafından açıklandı.

Türkiye'den bu yılın ocak-haziran döneminde yapılan Antep fıstığı ihracatının tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 136 artarak 85 milyon 433 bin dolara çıktı.

EN FAZLA İHRACAT İTALYA'YA

Antep fıstığının en fazla ihracatının 22 milyon 556 bin dolarla İtalya'ya gerçekleştirildiği bildirildi.

105 ÜLKEYE ÜRÜN GÖNDERİLDİ

Yılın ilk çeyreğinde Kanada, Portekiz, Fas, Japonya, Hindistan, Malezya, Maldiv Adaları, Küba ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu 105 ülkeye 8 bin 319 ton Antep fıstığı ihracatı gerçekleştirildi.

ALMANYA İKİNCİ EN FAZLA FISTIK GÖNDERİLEN ÜLKE OLDU

İtalya'yı 16 milyon 345 bin dolarla Almanya ve 5 milyon 571 bin dolarla İsrail izledi.