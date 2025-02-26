Antep fıstık ezmesi ve Isparta gülyağı AB tescil yolunda

DHA

Antep fıstık ezmesi ve Isparta gülyağı, Avrupa Birliği'nde (AB) tescil edilmek üzere Resmi Gazete’de yayımlandı.

Üç aylık itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından, her iki ürün de AB'de tescil edilerek koruma altına alınacak.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Zeki Durak, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yerel değerlerin uluslararası alanda korunması ve markalaşması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

"ULUSLARARASI ALANDA MARKALAŞMA ÇALIŞMASI"

Başkan Durak, “Yerel değerlerimizi uluslararası alanda markalaştırma çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

"79 BAŞVURU, AB TESCİLİ SÜRECİNDE"

Durak, Türkiye’nin 30 ürünün AB’de tescil edildiğini, ayrıca 8’i ilan aşamasında olmak üzere toplam 79 başvurunun sürecinin devam ettiğini söyledi.