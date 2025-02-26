Altın fiyatları arttı! Kadınlar altın günlerine veda etti

AA Özel Haber

2025 yılına 2 bin 623 dolardan başlayan altının ons fiyatı, yılın başından bu yana yaklaşık 330 dolardan fazla değer kazanırken bu sürede 10 kez rekor yeniledi.

Ons altın 2 bin 956,25 dolara kadar çıktı ve bugünkü değeri ise 2 bin 907 dolar.

Gram altın da buna bağlı olarak 3 bin 460 lira ile rekor kırdı. Gram altının bugünkü değeri ise 3 bin 408 lira.

ALTIN GÜNÜNDE ÇEYREK ALTIN TOPLANIRDI

Kadınlar altın gününde ise genellikle çeyrek altın toplanıyordu. Çeyrek altının bugünkü fiyatı ise 5 bin 779 lira oldu.

Altın fiyatları artınca özellikle ev kadınları arasında yaşanan altın günü toplantılarına da ara verildi.

ALTIN FİYATLARI

Bugünkü altın fiyatlarına baktığımızda rakamlar şöyle:

Gram altın: 3 bin 408 lira

Çeyrek altın: 5 bin 779 lira

Cumhuriyet altını: 23 bin 546 lira

Tam altın: 23 bin 116 lira

Yarım altın: 11 bin 558 lira

ALTIN GÜNLERİ

Kadınlar kendi aralarında altın günü yaparak tasarruf sağlıyorlardı.

Altın gününe katılacaklar kendi aralarında bir çekiliş yaparak gün sırası oluşturuyorlardı.

Sıra kimde ise ayda bir o kişinin evine giderek hem görüşüp hem de altınlarını teslim ediyorlardı.

Sıralamada ilk çıkan kişinin eline toplu bir para geçmiş oluyor ve bir eksiğini tamamlama şansını elde ediyordu. Diğerleri ise zorunlu bir birikim yapıyordu.