FAO: Küresel gıda fiyatları 5 ay sonra yeniden yükselişe geçti

Dünyada gıda fiyatları düşüşe geçmişken ve istikrarlı duruşunu koruyorken tekrar yükseldi.

Gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Gıda Fiyat Endeksi şubatta, bir önceki aya göre yüzde 0,9 artışla ortalama 125,3 puan olarak gerçekleşti.

BEŞ AYDIR SÜREN YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Böylece endekste 5 aydır devam eden düşüş trendi sona ererken, endeks geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 gerileme kaydetti.

FAO'nun açıklamasında, "Buğday, bitkisel yağ ve et fiyatlarındaki artışın peynir ve şeker fiyatlarındaki düşüşü dengelemesiyle, küresel gıda endeksi şubatta yüzde 0,9 yükseldi." ifadesi yer aldı.

TAHIL FİYATLARI

Tahıl Fiyat Endeksi şubatta, ocak ayına göre yüzde 1,1 arttı. Bu yükselişte, Avrupa ve ABD'deki don riskleri ile Karadeniz bölgesindeki lojistik aksaklıklar nedeniyle dünya buğday fiyatlarındaki artış etkili oldu.

PİRİNÇ FİYATLARI

Pirinç fiyatları ise basmati ve Japonica çeşitlerine yönelik süregelen taleple yüzde 0,4 ile sınırlı bir artış gösterdi.

BİTKİSEL YAĞ FİYATLARI

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, şubatta yüzde 3,3 artarak Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Güneydoğu Asya'da mevsimsel olarak düşen üretim ve küresel talep artışı palm yağı fiyatlarını yukarı çekerken, ABD'deki biyoyakıt politikalarına yönelik beklentiler, soya yağı fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

ET FİYATLARI

Et Fiyat Endeksi, şubatta yüzde 0,8 artış kaydetti. Özellikle koyun eti fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması ve Çin ile ABD'den gelen güçlü taleple sığır eti fiyatlarının yükselmesi bu artışta belirleyici rol oynadı. Buna karşın Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, Avrupa Birliği’ndeki peynir fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle yüzde 1,2 düştü. Bunun yanında, önemli ihracatçı ülkelerdeki arz daralmasına karşın artan güçlü talep; yağsız süt tozu, tam yağlı süt tozu ve tereyağı fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

ŞEKER FİYATLARI

Şeker Fiyat Endeksi ise küresel arzın, özellikle ABD'deki rekor üretimin etkisiyle beklentileri aşacağı öngörüsüyle, yüzde 4,1 geriledi. Bu düşüşle birlikte şeker fiyatları, Ekim 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

KÜRESEL TAHIL ÜRETİMİNDE REKOR BEKLENTİSİ

FAO, küresel üretim, tüketim, ticaret ve stok eğilimlerine ilişkin değerlendirme ve tahminlerin yer aldığı Tahıl Arz ve Talep Özeti Raporu'nu da yayımladı.

Örgüt, 2025 yılı küresel tahıl üretim tahmini, mısır ve pirinç beklentilerindeki yukarı yönlü güncellemelerle 3 milyar 29 milyon tona yükseltilerek rekor seviyeye çıkardı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 5,6’lık bir artışa tekabül ediyor.

2026 sezonu sonu itibarıyla küresel tahıl stoklarının artması beklenirken, stok-kullanım oranının yüzde 31,9 ile güvenli seviyelerde kalacağı öngörülüyor.