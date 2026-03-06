Spot piyasada doğalgaz fiyatları yükseldi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmini 14 milyon 148 bin 330 lira olarak açıkladı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 578 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Bu tutar, önceki gün 9 milyon 428 bin 465 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün gaz ticaret miktarı 972 bin metreküp oldu.

PİYASA KATILIMCILARI İÇİN DENGELEME GAZI ALIŞ FİYATI

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 307 lira 94 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 850 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 227 milyon 480 bin 548 metreküp olarak kayıtlara geçti.