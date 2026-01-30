Sürat Kargo’dan 2026’da 20 milyon euroluk yatırım hamlesi atağı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, hem sektörü hem de şirket bünyesindeki çalışmaları anlatmak üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Oğuz, kargo sektörünün 2016’dan sonra kabuk değiştirdiğine işaret ederek, teknoloji, mobil cihazların gelişimi ve e-ticaret platformlarının yaygınlaşmasıyla sektörün hızla büyüdüğünü söyledi.

Cem Oğuz şu mesajları verdi:

Sektörde 120 bin çalışan var. 2025’te Türkiye’de 1 milyar 385 milyon kargo kullanımı oldu. Sektör yüzde 8 büyüdü. Kargo sepet tutarı düşebilir ama yine de sektör büyüyor. Sektörün 2026’da yüzde 10–12 civarı büyümesini bekliyoruz.

2025 yılı Sürat Kargo’nun en başarılı senesi oldu. 107 milyon kargoyu sahipleriyle buluşturduk. Bu rakam 3,5 yıl önce 80 milyondu.

Sürat Kargo yüzde 14,5 büyüdü. Ciromuz 12 milyar TL’ye ulaştı. Sürat Kargo’nun yüzde 7-8 pazar payı var. 2026’da yüzde 12 büyüme ve 120 milyon paket teslim etmeyi hedefliyoruz.

Yurt dışında da operasyonlarımız büyüyor. Azerbaycan pazarı ciromuzun yüzde 3’ünü oluşturuyor. Irak, Suriye, Gürcistan pazarlarını araştırıyoruz. İlk olarak Irak pazarına girmeyi planlıyoruz.

“2026 VE SONRASINI ‘GELECEĞE HAZIR OLMA’ VİZYONUMUZUN İKİNCİ FAZI OLARAK TANIMLADIK”

2025’te otomasyon yatırımlarına ağırlık verdiklerini dile getiren Oğuz, şunları söyledi:

Gönderi sayımızı bir önceki yıla göre yüzde 12 artırarak yıl içinde 107 milyon gönderiyi müşterilerimize ulaştırdık. 2026 ve sonrasını ‘geleceğe hazır olma’ vizyonumuzun ikinci fazı olarak tanımladık. Yıl içinde toplam 20 milyon euroluk yatırım yapmayı ve global ağımızı genişletmeyi planlıyoruz. Yatırımlarımızı teknoloji, otomasyon ve müşteri deneyimi olmak üzere üç ana başlıkta yoğunlaştıracağız. Veri analitiği, yapay zeka tabanlı operasyon yönetimi ve dijital müşteri deneyimi çözümleri öncelikli alanlar arasında yer alacak.

E-TİCARET İADELERİ YÜZDE 1 SEVİYESİNDEN BİNDE 6 DÜZEYİNE GERİLEDİ

Cem Oğuz, 2025’te kargo adedinde yüzde 12’lik bir büyüme yakaladıklarını belirterek, “2024’te 96 milyon olan gönderi sayımız 2025’te 107 milyonun üzerine çıktı. Yan yana dizildiğinde taşınan kargoların uzunluğu 48 bin kilometreyi buldu. Ekvatorun çevresinin 40 bin kilometre olduğu düşünüldüğünde, taşınan gönderilerin uzunluğu dünyanın etrafında bir tur atabilecek mesafeye ulaştı. Bu büyümede otomasyon yatırımlarımızın payı çok büyük. Türkiye genelindeki 26 aktarma merkezinde toplam 8 otomasyon sistemimiz mevcut. Özellikle Maltepe Aktarma Merkezi’ne kurulan sorter sistemi verimlilikte çarpıcı bir etki yarattı. Bu merkezde, bir önceki yıla göre yüzde 35 daha fazla gönderi, yüzde 25 daha az iş gücüyle işlendi. Yıl içinde devreye aldığımız Sürat Servis Platformu sayesinde teslimat noktası ve tarihi değişikliği, komşuya bırakma gibi alternatif teslim seçenekleri müşterilerimizin kullanımına sunuldu. Bu yeniliklerle e-ticaret iadeleri yüzde 1 seviyesinden binde 6 düzeyine geriledi.” dedi.

“SEKTÖRÜN HİZMET STANDARTLARINI YUKARIYA TAŞIDIK”

Oğuz şu bilgileri verdi:

Bacacı Yatırım Holding ile finansal gücümüzü artırırken, dijitalleşme, operasyonel verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı bir yapıya geçtik. Altyapımızı yeniledik, aktarma merkezlerimizi modernize ettik, filomuzu gençleştirdik ve elektrikli araç yatırımlarımızla çevreci bir vizyon benimsedik. Aynı zamanda insan kaynağımıza da ciddi şekilde yatırım yaptık. Eğitim, gelişim ve kurum kültürünü güçlendiren uygulamalarla çalışanlarımızı bu dönüşümün merkezine aldık. Sürat Kargo, sadece kargo taşıyan değil; teknolojiyi, inovasyonu ve müşteri memnuniyetini odağına alan güçlü bir marka. Bugün Türkiye’nin en büyük kargo markalarından biri konumundayız. Yapılan yatırımlar, hem şirketimizin rekabet gücünü artırdı hem de sektörün hizmet standartlarını yukarı taşıdı.

“TEKNOLOJİ, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE MÜŞTERİ DENEYİMİNE YOĞUNLAŞTIK”

2026 ve sonrasında yatırımların teknoloji, sürdürülebilirlik ve müşteri deneyimi olmak üzere üç ana başlıkta yoğunlaşacağını belirten Oğuz, veri analitiği, yapay zeka tabanlı operasyon yönetimi ve dijital müşteri deneyimi çözümlerinin öncelikli alanlar arasında yer aldığını kaydetti.

2026 için 20 milyon euroluk yatırım hedefimiz bulunuyor. Aktarma merkezlerimizde toplam 4 yeni sorter yatırımı planlıyoruz. İstanbul/İkitelli, Ankara, İzmir ve İstanbul/Esenyurt’taki tesislerimizin kapasitelerini iki katına çıkaracağız. Ayrıca Adana ve Bursa aktarma merkezlerimizin lokasyonlarını değiştirerek yeni sorter sistemleri kuracağız. Böylece artan hacmi daha kısa sürede ve daha az operasyonel yükle yöneteceğiz.

“PANDEMİ E-TİCARETTEKİ BÜYÜMEYİ ÖNE ÇEKTİ”

Pandeminin e-ticaret büyümesini birkaç yıl öne çektiğini belirten Oğuz, 2019’a kıyasla Türkiye’de e-ticaret hacminin 4-5 kat arttığını, kargo sektörünün bu büyümenin omurgası haline geldiğini söyledi.

“TESLİMAT ANLAYIŞI DEĞİŞİYOR”

Teslimat beklentilerinin “sadece hızlı teslimat”tan “doğru zamanda, doğru yerde ve doğru şekilde teslimat” anlayışına evrildiğini ifade eden Oğuz, veri odaklı yönetim ve yapay zeka destekli planlamanın önem kazandığını vurguladı.

“GLOBAL AĞIMIZI GENİŞLETECEĞİZ”

Cem Oğuz, Azerbaycan’da adrese teslim, teslimat noktası ve kapıda ödeme dahil geniş kapsamlı hizmet sunduklarını belirterek, bu modeli farklı ülkelerde de hayata geçirerek global ağı genişletmeyi hedeflediklerini söyledi.