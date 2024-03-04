Araç kiralama sektörü, 2023'te 73 bin aracı filosuna kattı Araç kiralama sektörü araç sayısını, cirosunu ve ödediği vergiyi artırarak büyümeye devam etti. Sektör, 2023'te filolarına kattığı araçlarla birlikte toplam 254 bin adetlik büyüklüğe ulaştı.

AA

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), operasyonel araç kiralama sektörünün 2023 yılında eriştiği boyutu gözler önüne serdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre; TOKKDER, bağımsız araştırma şirketi NielsenIQ iş birliği ile hazırladığı, 2023 yılı sonuçlarını içeren TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu'nu açıkladı.

Rapora göre; operasyonel araç kiralama sektörü, 2023 yılında 78 milyar 200 milyon liralık yeni araç yatırımı yaparak 73 bin aracı filosuna kattı.

Sektörün aktif büyüklüğü 166 milyar lira

2023 yılı sonu itibarıyla sektörün aktif büyüklüğü 166 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektörün toplam araç sayısı, 2022 yılı sonuna göre yüzde 3,7 artarak 254 bine ulaştı.

En son tercih edilen araç markası

Raporda; Renault, yüzde 17,6 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü.

Renault’yu yüzde 17,1’le Fiat, yüzde 11,0 ile Toyota, yüzde 10,5 ile Volkswagen ve yüzde 9,6’yla Ford takip etti.

Sektörün araç parkının yüzde 47,5’i kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 29,2 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 11,7 pay aldı.

Hafif ticari araçların payı arttı

2018 yılı sonunda operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki hafif ticari araçların yüzde 2,9 olan payı ise 2023 yılı sonunda yüzde 6,9’a yükseldi.

Hibrit ve elektrikli araç sayısında artış

Diğer yandan, sektörün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların payının artmaya devam etmesi de dikkat çekti.

Araç parkının yüzde 41,4’lük bölümünü dizel yakıtlı

Buna göre, sektörün araç parkının yüzde 41,4’lük bölümünü dizel yakıtlı araçlar oluşturmayı sürdürürken, benzinli araçların payı yüzde 49,2’ye, hibrit ve elektrikli araçların payı ise yüzde 9,3’e yükseldi.

Gövde tipine göre araç tercih sıralamasında sedan yine birinci geldi

TOKKDER raporunda yer alan bir başka veri ise operasyonel araç kiralama sektöründeki gövde tipine göre araç tercih sıralamasında sedan birinciliğinin devam etmesi oldu.

Bu kapsamda, sedan gövde tipine sahip araçlar yüzde 52 ile birinci sırada, hatchback gövde tipine sahip araçlar ise yüzde 21,9 ile ikinci sırada yer aldı.

SUV araçlar ise yüzde 16,1 ile üçüncü sırada yer aldı. Bu araçları yüzde 0,9 ile station wagon gövde tipine sahip araçlar takip etti.

Araç parkının yüzde 78'ini otomatik vites oluşturdu

Sektörün toplam araç parkının yüzde 78'ini otomatik vitese sahip araçlar oluştururken, manuel vitesli araçların payı ise yüzde 22 olarak gerçekleşti.

Araç kiralama sektöründen 42 milyar lira vergi girişi

Operasyonel araç kiralama sektörü, 2023 yılında da ekonomiye önemli oranda vergi girdisi sağlamaya devam etti. Sektörün 2023’te ödediği vergi tutarı toplamda 42 milyar lirayı buldu.

Sektör kendini geliştiriyor

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, yaşanan gelişmelerle ilgili olarak şunları kaydetti:

Operasyonel araç kiralamanın sadece bir otomobil temin etme yöntemi olmadığı, hayatı kolaylaştıran birçok hizmeti de içinde barındırdığı konusundaki farkındalık günden güne artıyor. Günümüzde risklerini iyi yönetmek ve verimliliğini artırmak isteyen birçok işletme, operasyonel araç kiralamayı tercih ediyor. Operasyonel araç kiralama, yeni araçlara erişimi kolaylaştırarak bir yandan ülkemizde trafik ortamında daha güvenli yeni teknoloji ürünü araçların payının artmasını desteklerken, diğer yandan da işletmelere müşterilerine karşı kurum imajının yüksek tutulmasında da destek oluyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)